El consejo de Vicky Martín Berrocal para no coger peso durante las vacaciones

El verano está acabando pero aún hay quienes intentan aprovechar los últimos días de vacaciones. Es el caso de Vicky Martín Berrocal quien ha compartido algunos post con su más de un millón de seguidores en Instagram que así lo confirman.

El destino elegido por la diseñadora para poner el broche final a las jornadas de playa, sol y mar ha sido Formentera. Allí, se encuentra en compañía de su hija, Alba Díaz, y juntas disfrutan de los últimos planes veraniegos antes de retomar sus respectivas rutinas.

Desde el paraíso balear, la andaluza ha compartido con sus followers una instantánea en la que no ha dudado en dar un consejo. Se trata de un post donde se le puede ver posando con un bañador oscuro, tumbada y luciendo un tipazo.

Una publicación en cuyo pie de foto se puede leer: "¡¡Hola a todos!! Si seguís todavía de vacaciones como yo, disfrutad de cada minuto que os quede", comenzaba escribiendo. "Pero como siempre, ¡no dejéis de lado el ejercicio físico, haced alguna caminata, aprovechad para nadar…!", continuaba expresando la diseñadora. Por último, ha recomendado: "No os quedéis parados y acordaos de llevar una buena alimentación. Cuídate, mímate y, si necesitas ayuda, no dudes en acudir a un médico".

Se trata de unas palabras con las que Vicky Martín Berrocal ha vuelto a promover entre su público de Instagram la importancia de lleva un estilo de vida sano.

"Cuerpo diferentes"

La andaluza se ha pronunciado en alguna que otra ocasión sobre la diversidad de cuerpos que existen y lo importante que es saber quererse a uno mismo. Un mensaje que transmitió hace tan solo unas semanas a través de un post en Instagram: "Todos tenemos cuerpos diferentes, y ninguno es mejor ni peor. Os lo digo siempre, la clave está en querernos a nosotros tal y como somos y no juzgar a los demás. Lo más importante es estar sano y si tienes dudas, acude a tu médico para que te ayude", fueron las palabras con las que la diseñadora acompañó dicha publicación.

Ahora, Vicky Martín Berrocal ha vuelto a lanzar un mensaje a sus seguidores sobre los beneficios de mantener el deporte y la comida sana, incluso en las vacaciones.

