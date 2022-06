Carolina Cerezuela se pronuncia sobre los rumores de embarazo de Rafa Nadal y Xisca Perelló

Rafa Nadal está viviendo un gran momento dentro de su carera profesional. El tenista acaba de ganar otro torneo de Roland Garrós en París y ha sumado la 14ª victoria a su trayectoria dentro del mundo del deporte.

El pasado lunes el tenista posó junto a la famosa Copa de Mosqueteros ante la Torre Eiffel y, para la sorpresa de todos, lo hizo junto a su mujer, Xisca Perelló.

Xisca Perelló y Rafa Nadal posan con la copa | Gtres

Ésta no se ha querido perder ningún partido y desde las gradas le ha mostrado todo su apoyo. Desde hace semanas, los rumores de embarazo persiguen a la pareja, y los holgados y cómodos looks que ha elegido para asistir a los torneos han hecho que estos suenen más fuerte, y es que son muchos los que opinan que Xisca está intentando ocultar su tripita.

Xisca Perelló durante un partido de tenis | Gtres

La pareja lleva más de 14 años juntos y pasaron por el altar en 2019. Desde entonces, Rafa nunca ha ocultado sus deseos de ser papá y, quizás, esto haya sido el detonante para desatar los rumores.

Rafa Nadal y Xisca Perelló | Gtres

¿Qué sabe su amiga?

Carolina Cerezuela está centrada en su carrera musical y en los próximos conciertos que ofrecerá junto a Jaume Anglada. La actriz tiene la agenda de lo más completa, además ha desvelado que tiene nuevo proyectos en el horizonte de los que todavía no puede hablar.

Su marido, Carlos Moyá, actualmente es el entrenador de Nadal y una de las personas más cercana al tenista. Una amistad que ha hecho que la artista mantenga una relación muy estrecha con Xisca, con quien se ha deshecho en piropos: "Es adorable, es muy discreta, es muy sencilla".

Desde que vive en Mallorca, son pocas las veces que la hemos visto en Madrid y, aprovechando la ocasión, los periodistas le han querido preguntar sobre los rumores de embarazo de la mujer de Nadal. "No os puedo decir, no tengo ni idea", ha confesado Carolina.

Sobre lo que tampoco se ha querido pronunciar son sobre los supuestos problemas que tiene Nadal en un pie por lo que ha aparecido recientemente en muletas: "Son temas que no me competen a mí y que no debo hablarlos yo". Y añade: "No soy la persona adecuada para hablarlo, solo darles la enhorabuena y decirles que gracias por todo lo que nos hacen disfrutar y que sigan así y desearles lo mejor".

Rafa Nadal y Carlos Moyá | Gtres

Seguro que te interesa...

Así ha sido el emocionante reencuentro de Rafa Nadal con su mujer Mery Perelló a su regreso a España