Carla Barber responde así a los que la critican por haber dejado una propina de 20 euros

Carla Barber se encuentra de viaje en Roma junto a su madre y ha compartido lo sucedido en un restaurante de la ciudad. Sin embargo, las críticas no han tardado en llegar después de que la doctora compartiera con sus seguidores el importe de la propina que había dejado en el restaurante. "Pagamos 100 y cuando nos trajeron la vuelta, le dijimos al camarero que se quedara con los 20 euros de propina", ha comentado Carla.

Los comentarios empezaron a sumarse cuando la doctora compartía un vídeo, a posteriori, haciendo referencia a la alegría del camarero al recibir la propina de 20 euros. Muchos de sus seguidores han percibido esto como una manera de "fardar" frente al público y falta de humildad. La médica ha respondido a estos: "Si alguien piensa que estoy intentando fardar... claro está que no me conoce y no sabe cómo es mi día a día".

Además, ha asegurado que la propina se correspondía al buen trato que habían recibido su madre y ella por parte del personal y por el buen precio de los platos. Tras haber pedido una botella de vino de 65 euros que no les había gustado, el camarero se la cambió por otra de 22 euros y la primera no fue incluida en el precio.

Con motivo de la polémica de ayer, Carla Barber ha compartido en su perfil su desayuno. Leche de almendras y unas piezas de fruta en la habitación de su hotel: "Comprados en el súper de la esquina para disfrutar a primera hora de nuestra tranquilidad y de paso, ahorrar (que desayunar fuera es mucho más caro). Lo digo en serio, por si hay alguien que piensa que es ironía", ha comentado Carla.

