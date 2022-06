La brutal agresión de la que se está recuperando el hijo de Valeria Mazza

La supermodelo argentina Valeria Mazza aprovechó el Día del Padre -que en muchos países sudamericanos se celebra el tercer domingo de junio, igual que en Estados Unidos- para enviar, a través de Instagram, un beso a todos los padres y agradecer el apoyo que ha recibido durante las últimas semanas, tras la brutal agresión que recibió su hijo Tiziano Gravier, de 20 años.

El segundo hijo que tuvieron Mazza y su marido, el empresario Alejandro Gravier, sufrió un terrible ataque la madrugada del pasado 5 de junio a la salida de una discoteca de Rosario, Argentina. El joven, deportista de élite, se disponía a volver de fiesta con su hermano, Benicio, de 17 años, cuando un grupo de desconocidos se le acercó y casi sin mediar palabra le propinó una importante paliza que obligó al joven a pasar por quirófano.

Los puñetazos de los agresores le provocaron una fractura de mandíbula con desplazamiento que los médicos han conseguido arreglar con dos cirugías. "Fueron momentos muy feos, de mucha tristeza, de mucha angustia, de mucha bronca e impotencia", lamenta la supermodelo en el vídeo que compartió con sus más de 540 mil seguidores a través de las Stories.

Mensaje de Valeria Mazza | Instagram @valeriamazzaok

Las operaciones de Tiziano

El joven fue operado por primera vez tres días después de la agresión, en el Hospital Universitario Austral de Pilar, localidad de Buenos Aires. En esta primera intervención, tal como recoge la revista argentina Caras, los médicos le corrigieron la fractura con unas pequeñas placas de titanio.

Una semana más tarde, según cuenta Infobae, Tiziano volvió a pasar por quirófano para que le colocaran una nueva placa de titanio, esta vez para remediar una fisura bajo uno de los dientes delanteros.

"Tiziano va a estar bien, se está recuperando lento, con paciencia y mucho esfuerzo de su parte. Ha sido un golpe anímico enorme, para él, para Benicio que estuvo también en el ataque y para nosotros como familia. Pero bueno, es un gran desafío de acompañar y de atravesar esto juntos. Así que yo rezo todos los días porque esto no puede seguir pasando nunca más. Nunca más. Basta de violencia, por favor", añade su madre en el mensaje que publicó el domingo.

Story de Valeria Mazza con su hijo Tiziano en el hospital | Instagram @valeriamazzaok

Tiziano se pronuncia

El agredido también decidió romper el silencio hace unos días. Lo hizo en una entrevista con Caras, en la que, igual que su madre, se posicionó en contra la violencia: "Yo no quiero revancha ni venganza. Lo único que me preocupa es que esto no pase más y que se resuelva al pie de la letra de lo que dice la Justicia. Que sea un mensaje claro de que si pasa esto, hay consecuencias. No puede seguir pasando que hagan algo así y sigan con su vida como si nada".

El joven también contó que en el momento "no sintió dolor" por la "adrenalina", pero que sí que "había sido un golpe tremendo".

Tras la agresión quedó algo aturdido, pero fue capaz de ver que los agresores se acercaban a su hermano, a quien consiguió salvar: "Me recompongo y salgo corriendo para empujar a mi hermano y escapar. Fue todo muy rápido".

En manos de la justicia

Los agresores fueron identificados por las cámaras de seguridad y ya han sido detenidos. Se trata de dos jóvenes de 26 y 27 años que por ahora se encuentran en prisión preventiva durante 90 días, por un delito de "lesiones graves dolosas mediando acto discriminatorio".

El futuro de Tiziano

El hijo de Valeria Mazza y Alejandro Gravier ahora está centrado en su recuperación para seguir sumando éxitos en su carrera deportiva. El joven es un prodigio del esquí alpino, quedó en 22ª posición en el Campeonato Mundial 2021 y fue abanderado en los últimos JJ.OO. de la Juventud de invierno.

Ahora deberá viajar a Francia para comenzar la pretemporada y poder representar a su país en las competiciones internacionales de la próxima temporada.