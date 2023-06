Bertín Osborne se reencuentra con Fabiola Martínez y da la cara por su exmujer: "Estamos unidos hasta la eternidad"

Bertín Osborne y Fabiola Martínez han coincidido por una buena causa. Ambos fueron los anfitriones de un acto solidario de la Fundación Bertín Osborne, dirigida por la modelo, que ayuda a las familias con hijos con discapacidad.

En el evento, la expareja ha estado rodeada de rostros conocidos como Carmen Morales, Mónica Hoyos, María Zurita, Esther Doña o Raquel Perera, entre otros, además de Eugenia Osborne, quien guarda una excelente relación con Fabiola, madre de sus hermanos pequeños: "Para mí es un pilar importante en mi vida".

Pero uno de los momentos de la tarde fue el reencuentro de Bertín y Fabiola, donde no rehuyeron el contacto y posaron de lo más sonrientes uno al lado del otro. No es la primera vez que coinciden en un evento de esta naturaleza, pero, en anteriores ocasiones, decidieron no ser fotografiados juntos: "La sintonía no es la misma, porque ya no somos pareja, pero sí el poso que ha dejado todos los años que hemos pasado juntos", explicó Fabiola en su día.

Ahora sí lo han hecho, y es que "no hay reproches" tal y como han declarado en el pasado. Así, el presentador se ha mostrado incondicional hacia su exmujer, dedicándola unas palabras llenas de cariño: "Nosotros seguimos siendo familia por siempre y para siempre".

"Nosotros estamos unidos hasta la eternidad con lo cual nos llevamos fenomenal y nos queremos mucho, eso es evidente", ha remarcado Bertín Osborne sobre Fabiola.

Fabiola Martínez y Bertín Osborne | Gtres

Cabe añadir que la expareja nunca ha descartado la posibilidad de una futura reconciliación, como indicó Fabiola: "La puerta nunca estará cerrada, es el padre de mis hijos".

Eso sí, por su parte el cantante ha evitado hablar de Gabriela, su "amiga especial": "No voy a hablar de eso, me aburre, ya huele". Además, ha asegurado tener "escamas de cocodrilo" y "el culo pelado" ante los rumores que, según afirma, no sigue.