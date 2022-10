Así es Natalia Butragueño, la hija del famoso futbolista que triunfa en la danza

La vida personal de una de las mayores figuras históricas del Real Madrid, Emilio Butragueño, siempre ha estado marcada por la discreción. Por lo que no es de extrañar que la vida de sus hijos haya pasado desapercibida para los medios.

Su hija mayor, Natalia Butragueño, es una desconocida para el gran público. Hasta ahora. Resulta que la joven de 29 años triunfa en el mundo de la danza clásica y actualmente forma parte de la Compañía Nacional de Danza, que acaba de inaugurar temporada en el Teatro Real de Madrid.

Durante la última edición de Madrid Fashion Week fue una de las bailarinas que salió a escena durante la presentación de la colección del diseñador español Duyos.

Siempre supo que quería ser bailarina

"De casta le viene al galgo", o al menos eso dicen. Este puede que sea el caso de Natalia, pues su madre, Sonia González, a pesar de que ahora se dedica al mundo empresarial inmobiliario, hizo ballet hasta los 18 años.

A Natalia siempre le gustó bailar, desde que tenía 3 años sabía que le encantaba. Con esa edad comenzó las clases de danza en México -lugar en el que se instaló la familia después de que a su padre,‘El Buitre’, se le acabara el contrato con el equipo merengue-, pero fue por casualidad, una amiga de la guardería se apuntó a ballet y Natalia insistió en ir a clase con ella.

A pesar de que no se imaginaba dedicándose profesionalmente a ello, cuando su familia regresó a Madrid, Natalia siguió sus estudios de ballet en la escuela de África Guzmán, con la que participó en varios concursos y formó parte del cartel de ballet joven del centro.

Natalia Butragueño | Jacobo Medrano

Las reservas de su padre

Emilio Butragueño quería que su hija tuviera una carrera más estable, por eso cuando Natalia cumplió 15 años le propuso cursar un año en el extranjero para que siguiera con sus estudios regulares y aprendiera inglés.

Sin embargo, la joven no quería dejar de bailar, así que Butragueño decidió recurrió a su agenda y gracias a un amigo logró contactar con Tamara Rojo -que en ese momento bailaba en el Royal Ballet de Londres-, quien le recomendó el internado Tring Parak School for the Performing Arts, a las afueras de Londres.

Tras finalizar el primer curso en Inglaterra, donde la joven Natalia compartió su día a día con profesionales de las artes escénicas, se dio cuenta de que bailar era lo que realmente la hacía feliz y con todo el apoyo de su familia -incluido el de su padre, quien le enseñó con su ejemplo a dar el máximo y no rendirse nunca- decidió continuar en el extranjero para terminar sus estudios de danza.

Inicio de la carrera profesional

Cuando Tamara Rojo se convirtió en la directora del English National Ballet le ofreció un contrato corto para bailar en 'El lago de los cisnes' y en 'Romeo y Julieta'. Así empezó su carrera profesional.

De Inglaterra se fue a Burdeos, donde formó parte del Ballet de la Ópera de esa ciudad y donde compartió escenario con grandes profesionales que le ayudaron a crecer como bailarina. La coreografía de 'La bella durmiente' le dio la oportunidad de ejercer un papel de bailarina más importante, pues tenía una parte solista.

La Compañía Nacional de Danza

Desde septiembre del 2020 Natalia Butragueño forma parte del cuerpo de baile de la Compañía Nacional de Danza, bajo la dirección artística de Joaquín de Luz. La joven está encantada de trabajar para la Compañía, que acaba de estrenar temporada en el Teatro Real de Madrid y de compartir su talento en piezas como 'Giselle'.