Así de mayor está el hijo de Lara Dibildos y Fran Murcia que ya tiene 24 años

Lara Dibildos se ha mostrado muy orgullosa de su hijo Fran, fruto de su pasada relación con el ex jugador de baloncesto Fran Murcia. El motivo ha sido nada más y nada menos que el cumpleaños del joven, que cumple 24 años. Hace unos días, la presentadora compartió en su perfil de Instagram, donde cuenta con más de 44 mil seguidores, un vídeo de lo más entrañable.

Se trata de un reels en el que la actriz ha recopilado una serie de fotos, a través de las cuales sus followers han sido testigos de cómo ha crecido Fran, al que le ha dedicado un tierno mensaje: "Hoy, uno de los 2 amores de mi vida, @franmurciadibildos, cumple 24 años y no puedo estar más orgullosa del hombre en el que te has convertido. Pocos sabemos lo difícil que ha sido tu vida y cuánto has tenido que superar pero lo has logrado y te sigues superando cada día", comenzaba expresando. Y, a continuación, zanjaba: "Te quiero con toda mi alma y te deseo un año lleno de momentos de felicidad en los que espero estar siempre cerca. Te quiero hasta el infinito y ¡más allá!".

Con más de mil 'Me gusta' en la publicación, la ex pareja de Fran Murcia ha enternecido a sus seguidores en Instagram, quienes también le desearon un feliz día al hijo de la actriz: "Cumpleaños feliz, disfrutad muchísimo", "Felicidades para tu hijo... y enhorabuena por su madre", "Qué bonitas palabras. ¡Felicidades!" o "Feliz cumpleaños a ese hombre maravilloso amiga", son algunos de los mensajes que le han hecho llegar.

Su relación con Fran Murcia

Lara Dibildos y Fran Murcia se separaron en el año 2001, cuando su hijo Fran tenía tan solo tres años. Fue una ruptura que la actriz anunció pero de la que no trascendieron los detalles.

Ahora, bastantes años después, atrás queda ese pequeño que ya se ha hecho todo un hombre y su madre parece sentirse muy orgullosa de él, tal y como demuestra con su post de Instagram.

