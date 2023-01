Ana Obregón defiende a Shakira y ataca a Piqué y a su novia Clara Chía

La última canción de Shakira junto al productor argentino Bizarrap, 'BZRP Music Sessions #53', se ha convertido en todo un 'hit' mundial. Un single que ha desatado la polémica y que ha dividido al público puesto que están los que apoyan el mensaje de la colombiana y quienes consideran que se tratan de unos versos fuera de lugar.

Hace cuatro días de su lanzamiento mundial y muchas de nuestras celebrities ya se han pronunciado al respecto, Aitana o Alejandro Sanz, han sido algunos de los que se han manifestado tras escuchar la nueva canción de la de Barranquilla.

Ana Obregón ha querido opinar también y ha hecho uso de sus redes sociales para compartir con sus seguidores su visión sobre la 'BZRP Music Sessions #53'. Un mensaje claro y contundente que ha acompañado de una fotografía de Shakira y al que daba comienzo asegurando que "no somos el Tribunal Constitucional para juzgar a nadie".

"Pero no soporto la falta hipocresía y el machismo de juzgar a la madre diciendo que no pensó en sus hijos", ha reconocido la presentadora, añadiendo: "¿Y el padre pensó en sus hijos al exhibirse públicamente BESANDO a su novia cuando aún no estaban separados. ¿Y la novia? ¿No podía respetar a los hijos esperando un poquito".

Ana Obregón opina sobre la canción de Shakira | Instagram @ana_obregon_oficial

Para finalizar su mensaje, Ana Obregón lo ha concluido haciendo un guiño a la letra de la colombiana: "Enhorabuena Shakira por todo, por tu talento, por el temazo. Ya llorará y sin facturar".