Álvaro Muñoz Escassi, como un adolescente enamorado junto a María José Suárez: "¡Qué guapa es!"

Lo que comenzó como un apasionado amor de verano entre María José Suárez y Álvaro Muñoz Escassi en junio de 2021 se ha convertido, casi un año y medio después, en una de las relaciones más consolidadas del panorama nacional.

Inseparables y tan enamorados que apenas pueden disimularlo, la modelo y el jinete derrochan felicidad en cada una de sus apariciones públicas y los rumores de boda no han tardado en surgir a raíz de que la modelo fuese vista con un 'sospechoso' anillo que, como el sevillano asegura, no es de compromiso aunque "a María José le gusta mucho que hinque rodilla".

De lo más divertida, la pareja se ha dejado ver en la noche madrileña, en el multitudinario 50 cumpleaños de Luis Figo , y una vez más han confesado lo felices que están de haber transformado sus 25 años de amistad en una relación que, como Escassi reconoce enamorado, le ha cambiado por completo. "El tiempo que llevo buscándola. ¡Qué guapa es!", ha afirmado 'rendido' a la mujer de su vida que, encantada, ha sonreído ante la declaración de amor de su chico.

María José Suárez y Álvaro Muñoz Escassi | GTRES

Ejerciendo de improvisado reportero para descubrir los sentimientos de la modelo, el jinete no ha dudado en coger el micrófono de Europa Press y preguntar entre risas en varias ocasiones: "Cuánto de enamorada estás", a lo que la diseñadora respondía intentando cambiar de tema y averiguar cómo llegar a la fiesta: "¿Cómo vamos Álvaro? Qué tonto es... escúchame".

Una 'petición' a la que Escassi no ha hecho demasiado caso, ya que mientras María José asegura que no hay boda por el momento, "no voy a dar ninguna sorpresa", afirma, el ex de Lara Dibildos nos ha dejado sin palabras preguntándole a su novia "¿ya les has dicho lo del embarazo?". ¿Broma? Creemos que sí, aunque con el jinete nunca se sabe.

