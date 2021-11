Almudena Navalón pasa su cumpleaños aislada tras dar positivo Covid-19

La periodista Almudena Navalón, mujer del cantante Manuel Carrasco, se ha visto obligada a pasar sola su cumpleaños tras anunciar que se había contagiado de Covid-19. Es una pena que haya tenido que soplar las velas sin la presencia de su marido y de sus dos hijos debido al virus.

Almudena siempre ha resaltado lo mucho que le gustan las celebraciones de cumpleaños y especialmente el suyo. El año pasado, sin ir más lejos, publicó una fotografía en la que sale con su hijo disfrazados de los personajes de 'La casa de papel' a modo de fiesta de cumpleaños, recalcando en un comentario: "Normalmente celebro todos mis cumpleaños. Es una fecha en la que siempre me gusta hacer algo, me gusta valorar que tengo el privilegio de estar viva. Este año tuvo que ser diferente, no hubo fiesta pero si pude celebrarlo con mis chicos. Fue un cumpleaños en petit comité que comenzaba sonando por sorpresa el “Bella ciao” en casa, con ramos de rosas rojas, regalitos escondidos y caretas de Dalí".

Lamentablemente este año no se ha repetido la misma historia, no ha tenido ni si quiera la posibilidad de celebrarlo con su familia más cercana, tal y como ha informado por medio de las redes sociales. Lo más importante es que se está recuperando y que los síntomas del coronavirus no la han afectado demasiado. Aprovecha su 'post' en instagram para agradecer la utilidad de la vacuna y la preocupación por sus seguidores.

"Hoy celebro un año más!! Me ha tocado pasar este día siendo positiva en Covid. Soy la única que ha dado positivo en toda la familia y en todo mi entorno. Gracias a que estoy vacunada sólo me ha costado un par de días de fiebre y ahora que tengo el olfato algo trastocado me toca seguir cumpliendo mis días de aislamiento antes de poder celebrarlo más!!!! Aún así estoy pasando un día feliz. Gracias por estar a todxs !", comenta Navalón.

El primero en responder a esta publicación con un comentario precioso ha sido Manuel Carrasco: "Felicidades amor mío!!! todos cuidamos de ti!". A ese comentario se han sumado un montón de felicitaciones y mensajes de apoyo hacia la periodista: "Felicidades!! mucho ánimo que pasará rápido", comentaba Rosanna Zanneti; "Felicidades Preciosa ojalá te sea leve!", le deseaba Anabel Pantoja, entre otros muchos.

