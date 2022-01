Alexandra Jiménez ha sido madre en secreto junto a su pareja Luis Rallo

La actriz Alexandra Jiménez y su pareja Luis Rallo han sido padres en secreto. La que fuera protagonista de 'Los Serrano' ha sido madre hace unos meses y ha llevado su embarazo en secreto, hasta ahora que ha trascendido la noticia, que ha confirmado Vanitatis.

La última vez que pudimos verla en algún evento público fue en los premios Forqué, donde no quiso desvelar su estado y tampoco como estaban llevando sus primeros meses como padres primerizos.

Alexandra Pereira y Luis Rallo | Gtres

"Nos pasa a todos antes o después, sobre todo porque cada vez pensamos el tema de la maternidad y la paternidad más tarde, porque cada vez nos cuesta más llegar a nuestros objetivos y a todas esas expectativas que tenemos sobre nuestras propias vidas", comentaba.

"De la que te pones a intentar cumplir la mitad de a mitad… ¡Te has hecho mayor y llegas tarde! Me pasa como al personaje, me parece que tengo muchísimos años por delante y no es así, pero ya me enfrentaré a lo que me tenga que enfrentar cuando toque", dijo una vez sobre la maternidad en una entrevista durante la promoción de la película 'Embarazados', protagonizada también por Paco León.

Por el momento, ni Alexandra Jiménez (que carece de redes sociales) ni su pareja Luis Rallo se han pronunciado al respecto y se han mantenido en absoluto silencio. La última vez que vimos a la actriz en pantalla fue en la serie 'El inocente', protagonizada por Mario Casas.