Patricia Montero y Álex Adróver han realizado un 'Preguntas y Respuestas' en conjunto vía Instagram Stories. Ha sido a través de la cuenta de la actriz desde donde sus seguidores, un tanto curiosos y pícaros, han querido hacerse testigos de sus cuestiones más privadas.

Así, tras inaugurar la ronda con si practican "relaciones sexuales todos los días", un usuario les ha dejado inmortalizado en la cajita un claro y directo: "¿Qué opináis sobre los celos?". Una pregunta a la que ninguno de los dos ha tenido reparo en responder y, tan sinceros como siempre, se han abierto en canal sobre una de las cuestiones que, en muchas ocasiones, acaba siendo el detonante de muchas relaciones.

Patricia Montero y Álex Adróver realizando un 'Q&A' | Instagram (patrymontero)

"Yo empiezo venga", se aventuraba la intérprete que cree que "los celos son algo muy natural, es un sentimiento que yo creo que tenemos todos y el que diga lo contrario creo que miente".

Sin embargo, Patry confiesa que "hay distintas maneras de canalizarlo, llevarlo..." por lo que considera también "importante cómo se lo tome la otra persona porque al final es inevitable que uno sienta celos, ¿no?", le pregunta a su chico.

Pensamiento que comparte el también actor, "sí", quien asegura que "es algo terrible, es algo que no se lo deseo a nadie, es algo de lo que tienes que escapar". Y es que, el intérprete de 43 años afirma que "hay que tener una vida saludable" y "confiar plenamente en tu pareja".

Asimismo, no ha dudado en confesar cuándo fue cuando más ha sufrido este sentimiento: "Yo solo he sentido celos una vez en la vida fuertes, fue contigo, con un actor capullo que me quiso poner a prueba y no voy a dar nombres, pero qué capullo". Unas palabras a las que la valenciana se sumaba para revelar que "fue como muy maleducado porque existen las personas desagradables".

Seguro que te interesa...

Así es Patricia Montero completamente al natural: sin maquillaje, en topless y con el pelo mojado