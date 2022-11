¿Por qué tomar alimentos y bebidas calientes sacia más?

Durante estos días, parece que el calor nos va a acompañar más tiempo del que tendría que ser habitual. Si pensamos ahora en alimentos como los caldos, los guisos o el chocolate caliente no apetecen mucho, pero, tarde o temprano, acabará llegando el frío y la época de tomar alimentos y bebidas más calientes para entrar en calor. Se dice que la comida caliente es más saciante, pero, ¿qué hay de cierto en eso?

En NovaMás nos hemos puesto en contacto con la Sra. Mercè Gonzalo, dietista-nutricionista y portavoz del Colegio de Dietistas-Nutricionistas de Cataluña (CoDiNuCat), quien nos ha respondido a algunas cuestiones.

¿Los alimentos y bebidas calientes son más saciantes?

La experta nos cuenta que, según se ha estudiado a nivel comercial, "ingerimos más alimentos que se consumen fríos". Aún así, "a nivel poblacional, aceptamos que los alimentos calientes nos producirán más saciedad". Sin embargo, Gonzalo apunta que hay varios estudios sobre este tema cuyos resultados son algo contradictorios.

Lo que sí está claro es que tenemos unas neuronas que "se encargan de responder a los diferentes parámetros de los alimentos, como por ejemplo, la textura, la viscosidad y también la temperatura".

Cuando comemos alimentos "a temperaturas extremas", nuestro cuerpo reacciona de la siguiente manera: "el vaciado gástrico tiende a inhibirse y, por lo tanto, los alimentos restan más tiempo en nuestro estómago", explica Gonzalo. De ahí que se produzca esa sensación de saciedad.

¿Qué problemas puede provocar tomar alimentos y bebidas excesivamente calientes?

A la hora de comer y de beber, hay que tener cuidado con la temperatura de los alimentos y las bebidas. No tienen que estar muy calientes, ya que esto puede provocar problemas importantes de salud.

Mercè Gonzalo alerta de que se "pueden ocasionar daños en las mucosas del aparato digestivo a diferentes niveles". El más grave es que puede ser "una causa probable para el desarrollo del cáncer de esófago" si el consumo de bebidas y alimentos tan calientes es habitual.

¿Cuáles son los alimentos y bebidas que sacian más?

Como se ha explicado anteriormente, la temperatura de los alimentos puede ser uno de los factores que hacen aumentar la sensación de saciedad. También existen otros motivos que se encuentran en los propios alimentos. ¿Cuáles son?

La dietista-nutricionista de CoDiNuCat destaca tres: la fibra, las grasas y proteínas y luego está el hecho de masticar.

En el primer caso, la fibra es saciante porque "incrementa el tiempo de digestión gástrica" y tiene efectos sobre la absorción de los alimentos, esto es, "en los niveles de glucosa en sangre después de la ingesta".

En cuanto a los alimentos con más grasientos y más proteicos, también producen efecto de saciedad, pero hay que tener en cuenta que "no representan un beneficio para la salud".

Por último, aunque puede parecer que no sea importante, el hecho de masticar correctamente y no muy rápido, "también ayuda al desarrollo de la saciedad", explica Gonzalo. "Por lo tanto, aquello que bebemos o que ingerimos más deprisa, no nos saciará tanto".