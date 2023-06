¿Por qué el arroz blanco estriñe si es un cereal?

Uno de los principales problemas digestivos que sufren los ciudadanos españoles es el estreñimiento. Al menos entre un 12% y un 20% de las personas en España sufren de estreñimiento crónico, según explica un estudio de la Fundación Española del Aparato Digestivo, y normalmente se debe a factores como una mala alimentación, un exceso de estrés y una vida sedentaria. Otro dato destacable es que trata de un problema más común en mujeres.

Por este motivo debemos controlar lo que ingerimos en cada una de las comidas que realizamos, ya que hay una serie de alimentos que los debemos prescindir en nuestras dietas si queremos evitar problemas de estreñimiento y controlar el tránsito intestinal. Los más famosos son la comida rápida o los alimentos ultraprocesados. Sin embargo, también hay otros que pueden sorprenderte como el plátano, la zanahoria o el arroz blanco.

No obstante, estos no producen el mismo efecto en todas las personas y, en el caso del arroz, se trata de una buena fuente de carbohidratos, por lo que no debemos eliminarlo de nuestra dieta. Pero, si es un cereal, ¿por qué estriñe? ¿Y cómo podemos evitar esta incómoda sensación? Para conocer más sobre las propiedades del arroz, en NovaMás hemos hablado con Valentín Hernández, graduado en Educación Física y con un Máster en nutrición deportiva de alto rendimiento y dietética avanzada, que se encuentra actualmente trabajando para la cadena VivaGym España.

Arroz blanco o integral

Se trata de un alimento, dentro de los hidratos de carbono, que es consumido en gran parte del mundo. El arroz debe formar parte de la dieta diaria de la mayoría de personas, "incluso para aquellos intolerantes al gluten o los celíacos". Para aquellos perfiles que piensen en el verano también, ya que suele ser "un error muy común eliminar hidratos de carbono a la hora de querer perder de peso, realizando una dieta muy restrictiva".

Por su parte, debemos diferenciar entre el arroz blanco y el arroz integral. "Ambos nos aportan energía e hidratos, pero a nivel nutricional es mejor el integral, ya que aporta una gran cantidad de vitaminas, minerales, fibras e incluso, grasas saludables, que el blanco no aporta", explica el experto en nutrición. Por otro lado, es importante tener en cuenta que "el arroz blanco no siempre estriñe, pero contiene propiedades astringentes, lo que produce que el tránsito sea más lento" y es que contiene almidón, "una de las propiedades que ayudan al estreñimiento".

De esta forma, si sufrimos de estreñimiento, "el arroz integral nos va a ayudar a que el tránsito intestinal sea mejor y haya menos resistencia a la hora de expulsar las heces". Pero, ¿pasarse al arroz integral es la única solución para evitar esta incómoda sensación?

Evitar el estreñimiento

No es necesario pasar del arroz blanco al arroz integral para evitar sufrir estreñimiento. Pero sí es clave controlar tu alimentación. Si tu dieta es "equilibrada y sostenible en el tiempo, este proceso de estreñimiento no aparecerá debido a que hay un aporte de fibras muy alto que nos ayudará a que nuestro tránsito intestinal sea mucho mejor". El principal error de la mayoría de personas es la alimentación, pero también hay otros aspectos que ayudan a la aparición de esta incómoda sensación tras la ingesta de comida.

"También hay otros factores como la realización de ejercicio físico que ayudará a evitar el estreñimiento, ya que gran parte de estos problemas lo sufren personas con una vida muy sedentaria", señala el nutricionista. Es decir, la solución es tener una dieta equilibrada y sostenible y combinarla con ejercicio físico. Aun así, hay personas que sufren con mucha normalidad este problema. Para ellos, lo mejor es que "no eliminen el arroz de sus dietas, pero sí deben reducir y moderar las cantidades que consuman y evitar ingerirlo diariamente". Por último, Valentín Hernández recomienda "preparar el arroz con mucha cantidad de agua".