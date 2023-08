Pan proteico casero de atún: Listo en 2 minutos

Consumir productos bajo la etiqueta de "100% integral" no es una tarea fácil. Un claro ejemplo es el pan. La mayoría de los supermercados nos engañan, ya que nos venden como integral un producto que también contiene harinas refinadas. Por este motivo, lo ideal es hacerlo nosotros mismos en casa. Para no pecar y caer en este tipo de panes, desde NovaMás te traemos la receta de un pan proteico de atún.

Aunque parezca mentira, el pan proteico de atún no contiene nada de harina. Gracias al atún y a las claras de huevo, podemos lograr una masa que puede tener la misma consistencia que un plan tradicional. Sin embargo, no necesitaremos ni un gramo de harina o levadura. Además, para que sea algo más saludable, no es necesario tampoco el uso de sal, por lo que podemos añadirle las especias que más nos gusten para darle más sabor.

Pero no solo eso, también es una buena forma de consumir atún en lata y evitar las típicas ensaladas que "no conquistan nada", como decía una conocida canción de 'Los Simpson'. No obstante, hay muchos más beneficios como que se trata de una receta totalmente saludable o que se puede incluir en dietas cetogénicas o con alto contenido de proteínas para deportistas de élite. Encima, no ocupará apenas tiempo de tu día, ya que apenas necesitas de dos minutos para cocinarlo en tu microondas, o incluso, en tu sartén.

Después de darte las razones para cocinar este pan proteico de atún, vamos a ponernos manos a la obra en nuestra cocina. Después de hacer una pequeña búsqueda por el mundo digital, nos hemos topado con la cuenta de Instagram de @tictacyummy, donde comparten una receta muy sencilla y económica para cocinar este saludable y delicioso alimento que, en el caso de la protagonista, es la mejor opción para sus cenas.

Ingredientes necesarios para nuestro pan

1 huevo.

1 lata atún al natural o en aceite bien escurridos.

1 cucharada de levadura química.

Opcionalmente semillas.

La elaboración paso a paso

1. Coge la lata de atún y escúrrela bien.

2. Tritura el huevo junto al atún y la levadura.

3. Engrasa todo junto.

4. Pasa todo a una taza o un recipiente pequeña para meterlo en el microondas.

5. Opcionalmente, añada unas semillas por encima si quieres.

6. Introduce el recipiente dentro del microondas y cocínalo a máxima potencia durante 2 minutos.

7. Cuando finalice, abre el pan por el medio y rellénalo con tus alimentos e ingredientes favoritos.

8. Si te gusta, también puedes tostar el pan.

9. Ahora sí... ¡Disfruta de este delicioso pan proteico casero de atún!