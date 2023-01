El nuevo queso viral de Aldi que enloquece a los compradores más gourmet

El queso, ese alimento que divide al mundo. Aunque hay una gran variedad (de vaca, de oveja, de cabra, brie, roquefort, tierno, emmental…), provoca dos sentimientos totalmente opuestos: o lo odias o te encanta.

En este segundo grupo se encuentra la usuaria de Twitter que descubrió que Aldi vende, en sus supermercados de España, una variedad de queso que a ella le entusiasma. Esta alegría la quiso compartir con sus seguidores, pero el tuit fue más allá y se hizo viral. En el momento de redactar este artículo, la publicación acumula 423 retweets, 5.131 'me gusta' y 176 tuits citados.

Pero, ¿cuál es este tipo de queso? El Tête de Moine.

Las reacciones de los más queseros

La usuaria '@Martirios19' publicó en su cuenta un tuit con este mensaje: "Aviso para los queseros de mi TL: lo encontraréis en Aldi y está buenísimo". Y adjuntaba tres fotos del queso en cuestión. Al cabo de una hora, la publicación ya se había hecho viral, y así se refería la autora en otro tuit: "Veo que somos muchos los queseros".

Efectivamente, cientos de usuarios compartían su pasión por este queso y así se lo hicieron saber: "Necesidad creada"; "Ese queso está de muerte"; "Gracias!!! Amo este queso y acaban de abrir un Aldi donde vivo por fin…"; "Anda mira! Yo quiero uno. Lo quiero desde que estuve en Francia y aquí no lo encontraba. GRACIAS!"; "Llevamos años buscando este aparatito que solo lo vimos en Francia"; "Ya me has arreglado el día"; "Otro quesero aquí. De buen quesero es avisar a los demás queseros: ¡Gracias!".

Estos son algunos de los comentarios que recibió la publicación. Pero de entre todos ellos, destaca uno. Ni más ni menos que el de Aldi: "Me encanta entrenar. El entreno: Dar vueltas a la manivela del queso." De esta manera respondía la cadena de supermercados al ya famoso tuit del queso Tête de Moine. A lo que la autora respondía: "¡Menuda publicidad que os estoy haciendo!" y hacía esta petición: "¡Señores de Aldi con esta publicidad me merezco uno gratis!".

Y hasta aquí llegó la interacción entre la empresa y la clienta. No sabemos si, finalmente, Aldi le envió este regalo tan esperado.

¿Cómo es el queso Tete de Moine?

La traducción literal de 'Tête de Moine' es "cabeza de monje". De ahí que en las etiquetas de algunas marcas de este queso salgan dibujados unos monjes. Es originario de Suiza, del cantón de Berna y más exactamente de la zona del Jura bernés (la zona francófona de este cantón).

Tal y como explica la organización sin ánimo de lucro Switzerland Cheese Marketing AG en su página web, el Tête de Moine "es un queso cilíndrico de leche cruda semidura, lubricado, de unos 800 gramos de peso, con una masa muy fina que se funde ligeramente en la boca".

Una de las diferencias de este queso respecto a otros, es que no se corta, sino que se raspa con una herramienta llamada 'girolle'. Al dar vueltas a esta especie de manivela, el queso coge una forma similar a una flor.