El pollo es una la carne blanca más consumida en nuestro país con diferencia, y no es de extrañar. Tiene pocas calorías, es relativamente económica y es tan versátil que tiene un sinfín de recetas para disfrutarlo.

Puedes consumirlo relleno, asado, guisado, a la plancha y rebozado, por ejemplo. En fajitas, en dados, en fingers, ¡incluso en bombones! Hoy en NovaMás te proponemos que sigas una receta para tratar esta ave de una manera original: bombones de pollo en falsos muslitos rebozados con Doritos.

Si sigues nuestras instrucciones podrás sorprender en estas fechas un plato sencillo, presentado de una manera diferente y que le guste a los comensales de todas las edades.

Receta de bombones de pollo rebozados con Doritos

Ingredientes:

4 muslitos de pollo

3 patatas pequeñas

60 g de queso mozzarella

2 cucharaditas de cebolla en polvo

2 cucharaditas de ajo en polvo

1 cucharadita de pimentón

1 cucharadita de sal

1 cucharadita de pimienta

1 bolsa de Doritos pequeña

1 huevo

100 g de harina de trigo

Modo de elaboración:

1. Preparamos los muslitos y para ello, lo primero que debemos hacer es sacarles la piel. Si con las manos no puedes porque resbala demasiado, prueba con la ayuda de un trapo. Reservamos.

2. Colocamos una olla a fuego medio. Mientras entra en ebullición, pelamos y lavamos las patatas. Cuando haya roto a hervir, introducimos en la olla las patatas y los muslitos y dejamos que se cuezan.

3. Cuando estén ambos alimentos cocidos, los sacamos de la olla, los dejamos escurrir y enfriar. Extraemos la carne del pollo, la picamos con un cuchillo bien pequeña y reservamos los huesos limpios.

4. Colocamos en un bol las patatas cocidas y con un tenedor -o un prensador- las chafamos hasta conseguir una textura similar al puré. En este mismo recipiente añadimos el pollo picado y el queso mozzarella.

5. Incorporamos la sal, la pimienta, el ajo, la cebolla y el pimentón y removemos bien para que el aderezo quede bien integrado en la masa.

6. Recuperamos los huesos del pollo y nos disponemos a manipular la mezcla con nuestras manos y amasar unas albóndigas grandes a las que introduciremos el hueso del pollo para elaborar un falso muslito.

7. Cuando los tengamos listos, comenzamos a rebozar. Preparamos la harina de trigo, batimos un huevo y con una maza rompemos los Doritos dentro de la bolsa para trocearlos bien pequeños. Los colocamos en un plato.

8. Cogemos un muslito, lo pasamos por la harina de trigo, por el huevo y, finalmente, por los Doritos. Que queden bien empapados para conseguir el mayor crunch posible.

9. Una vez finalizado el proceso, solo tendremos que freirlos. ¡Ideales!

Cómo freír el pollo

La manera tradicional de freír cualquier rebozado es poniendo abundante aceite de oliva en una cazuela a fuego fuerte e introducir los alimentos, moverlos con cuidado y asegurarnos de que queden bien tostados. En el proceso debemos tener cuidado de ir retirando los restos del rebozado para que no se quemen y agrien el aceite.

No obstante, las freidoras de aire -o el horno- ahora son una buena alternativa si quieres cocinar con menos cantidad de aceite. El resultado no es exactamente el mismo, puede que no quede tan crujiente como esperas, pero la cocción es más saludable.

Salsas para acompañar al pollo

Los bombones de pollo ya están condimentados -recuerda que en su interior tienen patata, queso y diversas especies-; sin embargo, a la hora de servirlos puedes agregar una pequeña muestra de salsas para que los comensales tengan la opción de mojar el pollo si así lo desean.

Algunas salsas que casan estupendamente con el pollo es la salsa de tomate, la mezcla de mostaza y miel o la barbacoa.