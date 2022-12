El truco de Victoria Beckham para lucir una nariz perfecta sin pasar por quirófano

Si pensamos en el rostro de Victoria Beckham, lo primero que se nos viene a la mente es su "nariz de botón" que parece operada. Pero la ex Spice Girl siempre ha negado haber pasado por quirófano para tener esta nariz de muñeca. "¿Cómo puede ser?", se preguntaban muchos fans.

Y esta pregunta que no ha tenido respuesta hasta que Beckham se ha sentado a charlar con la maquilladora Charlotte Tilbury en su canal de YouTube.

En el vídeo, estas viejas amigas se han llevado sacos llenos de maquillaje perfecto para regalar estas fiestas. Y entre iluminadores y pintalabios, han recordado viejas anécdotas.

"Te conozco desde hace más tiempo que a mi marido", dice al inicio Victoria, mientras la maquilladora británica saca un calendario donde aparecen imágenes de sesiones de fotográficas en las cuales la ha maquillado.

La primera, un shooting que hicieron David y Victoria Beckham en 2009, cuando ya llevaban 10 años casados. Y la segunda, una sesión para Vogue en la que ambas coinciden que fue "su mejor trabajo".

El truco de la nariz de botón de Victoria

"Alguien me dijo el otro día que te habías retocado la nariz. A lo que yo le contesté: 'Cariño, debes saber cuál es mi truco para la nariz'", le cuenta la experta en maquillaje a su invitada. Y ese truco consiste en "esculpir" la nariz a base de contouring.

Acto seguido, ambas se ponen manos a la obra para mostrar a todos sus suscriptores de YouTube cómo se consigue una "nariz de botón" sin cirugía estética. Con la ayuda de una brocha, la maquilladora perfila los lados de la nariz y la zona en forma de 'U', con un tono oscuro. Luego añade iluminador en la zona central, la del tabique, y acaba con el toque final: un punto de iluminador en la punta de la nariz.

Este mismo truco es el que utiliza Victoria en su mentón y pómulos para conseguir resaltar sus rasgos más bonitos.

Los otros trucos de Victoria

La madre de Brooklyn, Harper, Romeo y Cruz también explica en su charla con Tilbury cómo hace su maquillaje para los días que quiere llevar un efecto 'no make up': la ex Spice Girl utiliza iluminador en el párpado de los ojos para conseguir un efecto 'glossy'.

"El maquillaje no es para verte más joven, sirve para lucir tu mejor versión", reconoce también Victoria, quien sueña en tener una marca que aúne moda y belleza con un enfoque inclusivo.

El favorito de Victoria

Como hemos podido ver en este vídeo, el producto favorito de Victoria dentro del catálogo de su propia marca Victoria Beckham Beauty, es el Best Seller 'Reflect Highlighter Stick', un iluminador de 43 euros que puedes conseguir aquí.

"Crea un brillo universal sin brillo que ilumina todos los tonos de piel desde todos los ángulos. Su tez se ve instantáneamente nutrida y refrescada", afirma en su página web.