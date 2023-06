El tratamiento estético que se hace Elena Tablada porque "al final los años se notan"

Elena Tablada, reconocida empresaria y diseñadora de moda, ha cautivado a muchos con su envidiable figura tonificada. Con 42 años y madre de dos niñas, la madrileña goza de una silueta perfectamente dibujada.

En sus redes sociales, Elena ha revelado algunos secretos sobre cómo logra mantener su cuerpo en forma y saludable. Comer sano e ir de forma regular a entrenar al gimnasio son los dos pilares con los que cuida de su salud física y mental, pero, como ella misma ha dicho en uno de sus últimos posts "al final los años se hacen notar". Es por eso que ha comenzado a someterse a tratamientos que complementen su estilo de vida saludable y su genética, que es "de esas que hay que agradecer".

Endospheres, el tratamiento favorito de Elena Tablada

El tratamiento Endosphères Therapy emplea una técnica que, en palabras de la diseñadora, "es no invasiva, realiza un profundo drenaje linfático, moldea, tonifica y también descontractura". Es decir, es un tratamiento completo que aborda la mayoría de necesidades estéticas relacionadas con la figura femenina.

Endosphères Therapy se lleva a cabo utilizando una herramienta en forma de cilindro compuesta por 55 esferas de silicona. Este instrumento genera vibraciones mecánicas de baja frecuencia que combaten las principales causas de la celulitis, incluyendo la estasis linfática, la retención de líquidos y los depósitos de grasa en las células. Además, esta terapia puede aplicarse en diversas áreas del cuerpo, como los pies, el cuello, la frente, el abdomen, las nalgas y los brazos.

Cada sesión de este tratamiento puede durar entre 20 minutos y una hora, depende le la cantidad de zonas del cuerpo que se desee tratar, y normalmente se llevan a cabo ciclos de 12 o 18 sesiones.

Beneficios del Endosphères Therapy

En su página web, apuntan que, además de combatir y alisar la celulitis, con este sistema innovador de Microvibración Compresiva se consigue compactar y tonificar los músculos y los tejidos, alisar la piel de naranja, mejorar la circulación linfática y venosa, efectuar un importante drenaje mecánico en todo el cuerpo y reducir la circunferencia de la cintura y el muslo. Y todo esto sin dolor.

Por otro lado, también tiene "un efecto rejuvenecedor sorprendente en el rostro y en el cuello", pues estimula de forma natural la producción de colágeno y elastina. Algo que puede retrasar o evitar tratamientos estéticos invasivos.

En cuanto a dolencias, estas vibraciones son capaces de descontracturar el músculo y aportar un alivio instantáneo.

¿Cuánto duran los resultados?

La figura tonificada y alisada con este tratamiento puede durar hasta 6 meses si se lleva un estilo de vida saludable. Aunque desde el equipo de Endosphères recomiendan llevar a cabo un ciclo de mantenimiento "para ampliar la estabilidad y durabilidad de los resultados". Este ciclo consiste en 2 sesiones al mes durante los primeros 3 o 4 meses tras terminar el tratamiento y, al final de este periodo, se reducen las sesiones a 1 al mes.

El tratamiento de las celebridades

Tablada no es la única celebridad española que ha confesado su "amor" por este tratamiento no invasivo. Cristina Castaño, por ejemplo, ha asegurado que es “lo mejor que he probado”.

Esmeralda Moya empezó con este tratamiento al terminar con la lactancia y también compartió su sorpresa en Instagram.

Y Mónica Cruz aseguró notar resultados desde la primera sesión.