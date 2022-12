Peinados tendencia para estas Navidades: copia los looks de Violeta Mangriñán, Paula Echevarría y otras famosas

Si ya tienes el vestido de terciopelo preparado para la comida Navidad y la falda de lentejuelas calentando motores para pasarse la noche de Fin de Año brillando en la pista de baile, ahora te toca decidir qué peinado vas a llevar en cada ocasión.

Es habitual que nos esmeremos en encontrar el outfit idóneo para las Navidades, pero luego nos olvidamos de complementarlo como se merece. Más allá de los accesorios y los zapatos, el peinado juega un rol muy importante a la hora de lucir una prenda. Puede cambiar el look por completo.

En este sentido, muchas pecamos de llevar el pelo suelto en cualquier ocasión y, como mucho, nos lo peinamos con unas cuantas ondas surferas hechas con un tutorial de YouTube. Pero hay vida más allá de este peinado básico.

Peinados de moda

Para saber qué peinados son tendencia, lo mejor es investigar los perfiles de Instagram de las influencers, pues ellas tienen eventos cada semana, y se las tienen que ingeniar para no salir igual en todas las fotos de su feed.

Gracias a sus publicaciones, hemos podido averiguar cuáles son los peinados estrella que van a triunfar estas Navidades:

Suelto con coleta

Un peinado que sienta muy bien a las chicas con flequillo es el cabello suelto, con los mechones más cercanos a la cara recogidos en una pequeña coleta. ubicada en la parte superior de la cabeza -dejando el flequillo aislado-. Violeta Mangriñán lo llevó hace unos días y le quedaba realmente bien.

Además de ser bonito, es cómodo, pues permite llevar la melena suelta -lo que te aísla del frío-, pero te aparta el pelo de la cara para poder hablar, comer y beber con tranquilidad.

Este es un peinado muy habitual de Aitana. Así queda si lo prefieres con la cabellera ondulada:

Coleta bubble

La coleta bubble es mucho más fácil de hacer de lo que parece y, además, da mucha personalidad. Es un peinado original y divertido que quedará bien con casi cualquier outfit.

Hazte una coleta alta -o baja- con un coletero cualquiera y luego ve haciendo porciones con gomitas de plástico. Si te queda torcida, saca algo más de pelo en alguno de los lados para rectificar.

Así de bien le queda a la influencer francesa Audrey Afonso.

Moño alto con mechones

El moño bajo es una apuesta segura: es elegante y fácil de hacer. Pero… ¿Y si apuestas por uno en lo más alto de la cabeza? Con la ayuda de gomina o cera de peinado, y un buen maquillaje que lo acompañe, le darás un efecto lifting a tu mirada.

Para que sea más tendencia, sigue la moda Y2K y deja sueltos un par de mechones que caigan sobre el rostro, como en esta foto Alexandra Pereira:

Recogido con horquillas

Si tienes decidido que lo vas a llevar suelto, dale un toque diferente recogiendo un lado -o ambos- con varias horquillas de colores, con brillantes o XXL que conjunten con el outfit elegido.

Paula Echevarría eligió este tipo de peinado para recoger el premio que le entregó la revista Woman y lo mejor es que le salió muy bien de precio, pues se trata de un pack de horquillas que se vende en Primark.

La otra forma de colocar las horquillas es llevando hacia atrás los mechones más cercanos al rostro; a modo de dos coletas, pero sin serlo. Si te cuesta de imaginar, mira cómo lo lleva Rocío Osorno.

Efecto mojado

Por último, otra opción con el pelo suelto, pero que no tiene nada de aburrido ni repetitivo. Se trata de llevar el pelo como si acabaras de salir de la ducha. No se te verá sucio y no se te va a despeinar. Queda fenomenal peinado para atrás o para un lado, como aquí María Pombo.

Consíguelo con gel fijador. Cómpralo en Amazon por 8 euros.