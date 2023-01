¿Mascarilla coreana de arroz casera para una piel perfecta?

¿Cómo te quedas si te decimos que con dos ingredientes básicos que todo el mundo tiene en la cocina puedes hacerte una mascarilla casera que te deja la piel de la cara sin manchas y acné?

Solo necesitas agua filtrada o embotellada y arroz. Tal cual. Al menos, esto es lo que propone la beauty influencer venezolana Wini Álvarez en un vídeo donde elabora su "mascarilla coreana de arroz", publicado en su cuenta de Instagram, donde acumula más de 230.000 seguidores.

Y es que, ¿qué tiene el skincare coreano que ha seducido a tantas y tantos beauty-gurús occidentales? Principalmente, se trata de una filosofía centrada en el respeto y el cuidado de la piel (en dejarla respirar y no poner capa tras capa de tóxicos).

Cuando pensamos en la estética coreana se nos viene a la mente un rostro de porcelana, con la piel fina y tersa, sin ninguna imperfección. Para lograr este objetivo, se utilizan productos con ingredientes que trabajan con el ecosistema natural del cutis, limpiándolo, hidratándolo y nurtiéndolo.

Eso sí, el skincare coreano no se puede hacer en 5 minutos, hay que tomarse su tiempo porque se trata de una rutina con varios pasos, que incluyen doble (o triple) limpieza facial, exfoliantes, tónicos, esencias, sérums, cremas, protectores solares, mascarillas…

Y, si no te quieres gastar un duro y buscas algo natural y handmade, aquí es donde entra nuestra influencer venezolana con su mascarilla casera de arroz, que asegura que quita "las manchas, la grasa y el acné" y promete una piel coreana de porcelana. El procedimiento no puede ser más sencillo. Te lo contamos a continuación.

Receta para la mascarilla

Recuerda que para hacerla necesitarás una taza de arroz blanco y otra de agua filtrada o embotellada.

Empieza lavando el arroz , para eliminar cualquier impureza o suciedad que pueda contener. Una vez lavado, apártalo en un bol de vidrio o cristal.

, para eliminar cualquier impureza o suciedad que pueda contener. Una vez lavado, apártalo en un bol de vidrio o cristal. Agrega agua filtrada o embotellada en el bol y deja reposar la mezcla un mínimo de tres horas o "toda la noche", dice Álvarez.

o "toda la noche", dice Álvarez. Pasado este tiempo de reposo, licua el agua y el arroz en una licuadora o en un procesador de alimentos.

Una vez licuado, cuela la mezcla en un colador, dejando que la pasta líquida repose en un refractario de vidrio y este líquido lo llevas a una sartén a fuego muy bajo. En esta fase caliente es muy importante ir removiendo constantemente para que no salgan grumos (si te llega a pasar le añades agua tibia).

Deja la mezcla reposar y, cuando esté fría, agrega un gramo de aceite de vitamina E y aceites esenciales de tu preferencia (opcional).

¿Cómo aplicar la mascarilla?

En su cuenta de Instagram, la influencer Wini Álvarez explica que se aplica la mascarilla cuatro veces por semana, de la siguiente manera:

Primero se lava la piel con su jabón habitual.

Con la piel húmeda se aplica la mascarilla y la deja actuar 20 minutos.

Pasado ese tiempo, humedece la mascarilla con agua y, cuando está blanda, se la retira suavemente con una toalla y se lava la cara con abundante agua.

Beneficios del arroz para la piel

Recuerda que este artículo se ha basado en la receta de Wini Álvarez, pero en Internet encontrarás multitud de variantes de la famosa "mascarilla coreana de arroz", que además juegan con otros ingredientes como la leche, la miel u otros aceites esenciales.

Si bien no podemos asegurar que el invento de la influencer funcione, lo que sí podemos decirte es que, según el artículo científico 'Manufacture of handmade soap based on flour from promising lines of rice generated in the UTB', entre los beneficios de usar arroz como parte de una rutina de limpieza se incluyen:

Atenuar manchas oscuras y otro tipo de lesiones.

Promover la producción de colágeno y así evitar la aparición temprana de arrugas.

Combatir la inflamación e irritación que produce la exposición a los rayos UV.

Prevenir el envejecimiento prematuro.

Sin embargo, si observas que algunos coreanos parecen tener la piel perfecta, no solo será debido a su rutina de belleza, sino a su alimentación variada y a su genética. Una alimentación saludable, una buena hidratación y un buen fotoprotector son los mejores pilares para lucir una piel sana y bonita.