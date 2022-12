El impactante "cambio de look" de Chanel que ha revolucionado Twitter

La recientemente ganadora de la categoría de Mejor Coreografía en los Eurovision Awards 2022, Chanel Terrero, ha revolucionado las redes sociales al compartir una fotografía luciendo un "corte de pelo" de lo más sorprendente.

En la imagen podemos ver a Chanel comiéndose un bocadillo con un peinado 'garçon' rubio, al más puro estilo Chelo García-Cortés, con quien ya han empezado a compararla en Twitter. Mercedes Milá, Blondie, Samantha Hudson, Elton John, María Eizaguirre, Merche o incluso Diana de Gales son otros de los nombres más sonados con los que las redes han compartido memes dada su estrecha semejanza.

"Hay que alimentarse bien. Feliç Sant Esteve", ha escrito la cantante hispano-cubana, que ha decidido pasar las navidades junto a su familia y sus amigos entre Barcelona y Olesa de Montserrat, municipio donde creció y lugar de residencia de su abuela.

La verdad tras el cambio de look

A pesar de generar algún que otro infarto de algún usuario llorando por la pérdida de la ya icónica melena morena que nos dio el bronce en el Festival de Eurovisión, los seguidores de Chanel no han tardado en descubrir el pastel.

"Que ayer estaba Chanel en 'Churros' de incógnito, ¡me meo!", escribía un internauta. Y es que, el impactante "cambio de look" se trataba en realidad de una peluca de lo más natural. La artista quiso pasar desapercibida en la famosa discoteca barcelonesa 'Churros con Chocolate' (Sala Apolo) de la calle Lafont.

Story de Dani Alcaraz, amigo de Chanel | Instagram @da_bigote

Una peluca rubia corta y unas gafas de sol no han sido suficiente para que la catalana pasase desapercibida en la discoteca. Y si todavía quedaba algún incrédulo, ella misma ha confirmado el 'no corte' dando like a comentarios como "Amamos el peluquín".

No obstante, no es nada descabellado pensar que Chanel quiera acudir de incógnito a una discoteca abarrotada de gente, dado que ha sido una de las mujeres más exitosas de 2022.

2022 siempre será el año de Chanel

Todos nosotros hemos sido testigos del nacimiento de una nueva estrella. Chanel Terrero cierra el año con una cosecha de éxitos de lo más amplia. Desde conseguir el tercer puesto con 459 puntos en Eurovisión el pasado 14 de mayo, la mejor posición del país desde 1995, hasta convertirse en la voz de la banda sonora del live action de 'Pinocho'.

La bailarina también ha sido la seleccionada para poner voz a 'TOKE', la canción oficial de la Selección Española para el Mundial de Catar, y probablemente el single más esperado del año por los fans después de que pasaran más de 10 meses desde el estreno de 'SloMo'.

A pesar de sus atropellados inicios en redes, en las que Chanel sufrió acoso y muestras de odio a diario a raíz de la polémica por las acusaciones de tongo en la elección de la canción en el 'Benidorm Fest', por fin vuelve a estar cómoda en internet. Ahora, su más de medio millón de seguidores solo le exhibe muestras de cariño, apoyo y le alienta, eso sí, a publicar nueva música.