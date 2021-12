Descubre cómo sumarte a la moda de las pecas de henna

Nos encanta el efecto de rostro tocado por el sol en nuestra piel. Una de las consecuencias de la radiación solar en el rostro es la aparición o la enfatización de pequeñas pecas en la cara que suelen situarse, sobre todo, en la zona de las mejillas y la nariz. Hay quiénes ya las tienen de manera natural durante todo el año, y otras que, en las épocas de más sol, suelen aparecer o cambiar de color.

Pero el caso es que estas adorables pequitas (que especialmente las tienen los de piel más clara) son uno de los retoques estéticos más buscados porque aportan al rostro una expresión extra de calidez y ternura. No obstante, hay que tener en cuenta que lo más importante no es la estética si no la salud y por este motivo hay que utilizar siempre crema con protección solar, también en invierno.

Rostro con pecas | iStock

Tendencia de pecas en Instagram

Las técnicas de estética y maquillaje evolucionan a la velocidad de la luz y, gracias a las redes sociales, rápidamente nos podemos hacer con ellas. Los maquilladores empezaron a extender esta técnica alrededor del 2016 como una manera fácil de rejuvenecer la expresión: se maquillaba la cara con una base para ocultar las imperfecciones y se pintaban las pecas en las mejillas para simular una cara recién lavada y rejuvenecida.

Pero está primera manera de simular las pecas solo era efectiva en las fotos, mientras que al natural se percibía demasiado el maquillaje. Aunque para Instagram era suficiente (puesto que las fotos son su principal herramienta) y pronto empezamos a ver caras conocidas y modelos que lucían estas pequitas. Además, para borrarlas y volver a recuperar la tez normal, bastaba con la rutina desmaquilladora habitual.

La técnica se fue revisando y más adelante se utilizaron los autobronceadores, cuyo efecto en la piel es más duradero. El último perfeccionamiento es hacerlas con henna, una tendencia que no ha pasado desapercibida en TikTok con el hashtag #hennachallenge.

Cómo hacer las pecas de henna, paso a paso

La henna la puedes encontrar en Amazon, donde se vende en cajas con muchas unidades, así que las puedes utilizar para varias ocasiones (también existen otro tipo de formatos de henna y maneras de aplicarla).

1. Antes de aplicar la henna al rostro, es recomendable que hagas una pequeña prueba en la piel para asegurarte de que no te produce una reacción alérgica.

2. Lávate la cara y sécala bien. No apliques ningún maquillaje ni crema.

3. Corta un cono de henna dejando una apertura pequeña y fina, y dibuja las pecas sobre tu rostro. Las zonas de mayor concentración acostumbran a ser las mejillas y la nariz, pero puedes extenderlas por todo el rostro. No busques una posición simétrica, ten en cuenta que las pecas naturales no siguen ningún patrón, así que dibújalas sin un orden concreto y enfatiza unas zonas más que otras.

4. Deja reposar la henna en tu rostro entre 7 y 8 minutos.

5. Pasado este tiempo, lávate la cara con agua.

6. Si quieres enfatizar más el efecto, aplica bronceador ligeramente por los pómulos y un toque de color rojizo en la nariz.

Verás que, tras su inmediata aplicación, el color será mucho más intenso. Pero con el paso de los días, el tono va perdiendo fuerza y cogen un aspecto más natural. Permanecerán en tu rostro unos 3 o 4 días, pero si quieres que te duren más, puedes repasarlas cuando veas que ya van desapareciendo.

Posibles reacciones alérgicas

A pesar de que se están popularizando, algunos dermatólogos ya han puesto la vista en esta moda y alertan sobre la necesidad de ser precavidos. Consideran importante asegurar siempre que este tinte sea de calidad y comprobar con antelación que no nos produce ningún reacción alérgica en la piel.

La henna no debe llevar el componente PPD (para-phenylenediamina) porque es propenso a causar muchas reacciones alérgicas. De hecho, la legislación no permite una concentración de este elemento mayor al 6% en los productos capilares, y en el caso de los tintes de tatuaje es aún más bajo.

Hay que tener en cuenta que la reacción alérgica a la henna no suele ser instantánea y aparece tras una segunda aplicación. Además, la piel puede sensibilizarse y pueden aparecer nuevas alergias a otros componentes de medicamentos o cremas protectoras. Es importante antes de usar la henna, asegurarse de que no tenemos alergia a ella.

La alternativa a la henna

Para evitar las posibles reacciones alérgicas de la henna, existe otra técnica que promete ser más respetuosa con la piel.

Tinta semipermanente o micropigmentación

Las pecas con este tipo de producto solo las puede realizar un tatuador especializado en cosmética. En una primera fase, el tatuador dibuja pecas aleatorias por el rostro en las áreas deseadas y siempre se pueden añadir más si el cliente así lo desea. En está técnica la tinta no penetra tan profundamente en la piel, como en el caso de un tatuaje común, de modo que no se mantiene indefinidamente. Para que las pecas no desaparezcan, es necesario ir repasándolas. La frecuencia depende del tipo de piel y de los cuidados faciales aplicados en el rostro. Por ejemplo, si se aplican productos que contengan elementos como el retinol, favorece a que se desvanezcan más rápido.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR…

Andrea Duro resuelve la duda sobre las pecas que aparecen y desaparecen de su rostro