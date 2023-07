Cómo evitar que se te enquisten los pelos al depilarte con cuchilla

Actualmente, existen multitud de alternativas para depilarte el vello corporal y así poder lucir unas piernas limpias y suaves durante todo el verano. Desde las cremas depilatorias, la cera o el método del láser, hasta métodos más innovadores como el hilo, la luz pulsada o la termoquímica. Sin embargo, en pleno 2023, son muchas las personas que siguen optando por la tradicional opción de depilación: la cuchilla.

Una opción que a veces provoca la aparición de pelitos enquistados o encarnados, los cuales aparecen tras depilarnos y no lograr eliminar el pelo a causa de que no llegó a crecer del todo. Estos pueden resultar desagradables e incluso, puede convertirse en un problema si no se tratan bien. Especialmente si estos terminan infectándose y generando dolor y molestias. Una situación muy común si optamos por la cuchilla o la cera. Sin embargo, existen algunos secretos para prevenirnos de dicha situación e, inclusive, tener algún remedio si aparecen.

Las causas de su aparición

Quizás es la problemática más frecuente cuando de depilarse en casa se trata. No obstante, que sea algo habitual y probable no te exime de culpa, ya que su aparición podría ser causa de una mala técnica en el depilado o, simplemente, falta de higiene.

En el caso de la aparición de pelos enquistados cuando te depilas con cuchilla, la causa podría estar relacionada con la forma en que realizas la depilación. Suele suceder cuando se hace a contrapelo, cuando se produce una torsión constante del folículo piloso que favorece el crecimiento anómalo del pelo. De este modo, este se enquista.

Por su parte, con la cera ocurre después de efectuar el tirón, cuando se produce un traumatismo repetido sobre la raíz del pelo, que provoca que el pelo crezca de forma horizontal y no vertical, como debería ser.

Prevenir y evitar esta desagradable situación

Está bien saber las causas de los pelos enquistados, ya que nos ayuda a prestar atención a aspectos que pueden prevenir los factores que producen el enquistamiento del pelo. En esta línea, lo más importante durante el proceso de depilación es una buena preparación antes de ponerse manos a la obra. De esta manera, se debe preparar la piel para prevenir estas inflamaciones y los siguientes consejos pueden ayudarte:

Exfoliar la piel.

Utilizar productos químicos formulados con ácido glicólico o salicílico, los mejores queratolíticos y exfoliantes para la piel.

Recortar los pelos en las zonas que sea posible, antes de depilar.

Hidratarse para evitar la descamación que puede taponar el folículo piloso.

Usar una toalla caliente en la zona que vamos a rasurar.

Seguir una alimentación equilibrada y sana.

Evitar el alcohol, el tabaco o el sedentarismo.

Se recomienda la depilación a láser si eres propenso a los pelos enquistados.

Algo más casero

No obstante, si ya no hay vuelta atrás y has sido víctima de los pelos enquistados, en NovaMás te damos un par de recomendaciones caseras para remediarlo.