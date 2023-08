Así es la piel de Jennifer Lopez a sus 54 años sin maquillaje: Estos son los 4 productos que utiliza para su cara

Jennifer Lopez es una de esas artistas que nos hacen dudar de si realmente el tiempo pasa y afecta de la misma manera a todos. En cada nueva publicación en sus redes sociales, la artista deja claro que no: el paso del tiempo es solo un mito para ella. Sin ir más lejos, en su 54º aniversario, posó en bikini y presumió de una figura tonificada que pocas personas logran mantener. Pero no solo lo hacen sus medidas y curvas, también su rostro gana la partida a los años.

De hecho, ella y su cara están ocupando todos los titulares. La fundadora de 'JLo Beauty' no se esconde y, en una publicación en su cuenta oficial de Instagram, nos confiesa lo que hace para conservar su piel sin arrugas, tan tersa y radiante. Sin filtros y más natural que nunca, Jennifer Lopez no ha dudado en compartir en un vídeo la rutina de cuidado de piel que realiza diariamente.

Desde NovaMás, hemos recogido sus palabras y nos hemos propuesto ayudarte a encontrar los productos recomendados por la cantante. Y es que lo mejor es que tan solo necesitas 4 productos para combatir los signos de la edad, al más puro estilo JLo.

Una sencilla rutina facial con la hidratación como protagonista

El punto clave de la rutina de cuidado de piel de Jennifer es la hidratación profunda, un paso antes de introducirnos en otros aspectos como la textura, las arrugas o las manchas. De esta manera, la intérprete comienza el proceso preparando su piel con un sérum potenciador de brillo y reafirmador de rostro. Después, sella dicho efecto con una crema diaria llena de componentes hidratantes. Y por último, JLo aplica un protector solar de rápida absorción, "lo más importante" para la cantante.

Este sería un resumen del proceso que sigue la pareja de Ben Affleck, pero, para un resultado óptimo, sigue el paso a paso. Aprende a llevar a cabo la rutina para tener una piel tan tersa, luminosa y sin arrugas como la que tiene la cantante:

Sérum potenciador de brillo 'That JLo Glow'

La empresaria estadounidense comienza su rutina aplicando el 'That JLo Glow', el que para ella es el producto estrella de su gama de belleza para cuidado de la piel. Un sérum con derivados de caña de azúcar y sake de arroz japonés que sirve para aliviar la piel. A la vez, realiza un efecto lifting que deja la dermis más hidratada y luminosa, gracias a su complejo único de oliva rico en antioxidantes, aceite fermentado, aceite virgen extra y extracto de hojas de olivo. En la página web oficial de 'JLo Beauty' podemos encontrarlo por 79 dólares.

Crema hidratante 'That Blockbuster'

La autora de 'On the floor' continúa su rutina con una fórmula hidratante potente que se absorbe con eficacia y hace frente a la sequedad del rostro. El producto recibe el nombre de 'That Blockbuster' y se centra en la retención de reservas de agua y la protección de colágeno de la piel, gracias a una fórmula de ácido hialurónico y una mezcla de péptidos, niacinamida y carnosina. Por 58 dólares podemos encontrarlo en la página web.

Protector solar facial 'That Big Screen'

Para Jennifer Lopez es la parte más importante del proceso. "Llevo protector solar todos los días desde que tengo 20 años. Se debe empezar cuando eres muy joven", recomienda la artista, quien se aplica la crema 'That Big Screen', con factor de protección SPF 30 y efecto iluminador quecombate el impacto de los rayos UVA/UVB, la contaminación o los radicales libres, entre otros. En este caso, cuesta 54 dólares.

Exfoliación nocturna, 'Overnight Hustle'

Para finalizar la rutina diaria, JLo se despide de las manchas y las texturas que no nos gustan en nuestro rostro con un exfoliante de noche. La cantante exfolia su cara suavemente con el sérum 'Overnight Hustle', que contiene alfahidroxiácidos y betahidroxiácidos, como el ácido glicólico o el extracto de corteza de sauce. Estos componentes ayudan a regenerar la piel mientras duermes y descansas. Además, se suele añadir ácido hialurónico y aceite de semilla de uva para reducir las apariencias de líneas finas y dar luminosidad. Por 58 dólares puede ser tuyo.