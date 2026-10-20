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El contundente mensaje de la reina Letizia contra las drogas, el acoso y las adicciones digitales: "No a las drogas"

La reina Letizia, presidenta de honor de FAD Juventud desde 2015, ha protagonizado un vídeo por el 40 aniversario de la fundación en el que reivindica la salud mental, la educación y la protección de los jóvenes frente a los nuevos riesgos.

Reina Letizia

La reina Letizia contundente contra las drogas, el acoso y las adicciones digitales | Europa Press

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Celia de Santiago
Celia de Santiago
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La reina Letizia ha querido sumarse a la celebración del 40 aniversario de FAD Juventud con un mensaje directo y sin rodeos. A través de un vídeo grabado con un estilo muy periodístico, la monarca ha recuperado uno de los lemas más conocidos de la antigua Fundación de Ayuda contra la Drogadicción para lanzar una advertencia sobre los riesgos a los que se enfrentan los jóvenes.

"No a las drogas", comienza diciendo la reina, que ejerce como presidenta de honor de la organización desde 2015. Un mensaje al que añade: "No al consumo de sustancias que afectan a nuestro cerebro, a nuestras relaciones sociales, a nuestra familia, a nuestro futuro".

Letizia pone el foco en la salud mental y los peligros digitales

Pero su intervención no se limita al consumo de sustancias. La reina también ha querido llamar la atención sobre otras amenazas que afectan al bienestar de los adolescentes y jóvenes. "No al acoso, a la violencia de género, a la ciberviolencia, a las adicciones digitales. Sí a cuidar la salud mental", señala en su mensaje.

La monarca recuerda que la prevención debe ir acompañada de herramientas que permitan a los jóvenes reconocer los riesgos y tomar sus propias decisiones. Por eso, destaca "la información, el diálogo y la educación como herramientas fundamentales para tomar decisiones responsables, para tener claro que prevenir es vivir, para ser conscientes del tiempo perdido, de las oportunidades perdidas por el consumo de sustancias tóxicas, de lo importante que es construir y garantizar entornos seguros para los jóvenes, entornos en los que los padres cuenten".

Cuatro décadas de prevención y adaptación a nuevos riesgos

Durante su intervención, Letizia también repasa la evolución de la fundación, que ha tenido que modificar sus mensajes conforme cambiaban las preocupaciones de la sociedad. "Fad Juventud lleva 40 años enganchando a la vida y lo ha hecho de forma directa y explicita, con mensajes a veces agresivos", recuerda.

La reina explica que la organización ha pasado de centrarse en la prohibición del consumo de drogas a trabajar también en la concienciación sobre problemas menos evidentes, como la manipulación digital, el acoso o la violencia.

La monarca termina su intervención reconociendo la labor desarrollada por la fundación durante estas cuatro décadas y agradeciendo la implicación de quienes han participado de manera desinteresada en sus campañas.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.

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