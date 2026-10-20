Cientos de asesinatos sin resolverse 15 años después del fin de ETA

El 20 de octubre de 2011, tres encapuchados anunciaban mediante un vídeo el final de la actividad armada de ETA. “ETA ha decidido el cese definitivo de su actividad armada”, proclamaban en un comunicado en el que también pedían a los gobiernos de España y Francia abrir un proceso de diálogo. Quince años después, aquel anuncio sigue muy presente entre las familias de las víctimas. ETA asesinó a 853 personas durante décadas de terrorismo y todavía quedan cientos de crímenes sin resolver.

De más de 700 presos a un centenar de condenados

La situación penitenciaria también ha cambiado considerablemente. Cuando ETA anunció el abandono de las armas había más de 700 presos de la organización. Actualmente quedan alrededor de un centenar cumpliendo pena, de los cuales 68 se encuentran en régimen de semilibertad. De los tres encapuchados que participaron en aquel comunicado, solo Iratxe Sorzabal permanece en prisión. Los otros dos antiguos dirigentes de ETA, David Pla e Izaskun Lesaka, están en libertad. “Queremos justicia, que cumplan las penas íntegras”, reclaman desde la Asociación de Víctimas del Terrorismo.

Desde los jardines Gregorio Ordóñez de Madrid, dedicados al político del PP asesinado por ETA en 1995, familiares de víctimas han recordado el sufrimiento provocado por los atentados. Allí hablamos con Daniel Portero, presidente de la Asociación Dignidad y Justicia e hijo de Luis Portero, el fiscal jefe del TSJA asesinado por ETA. “Para nosotros lo peor es que hemos temido 15 años donde hemos sufrido un fraude. El asesinato de mi padre es como si fuera el primer día, todos los días se repite la misma historia, y eso para todas víctimas de ETA”.

El papel político de EH Bildu, otro motivo de indignación

Las víctimas también cuestionan la evolución política de EH Bildu, que ha pasado de tener una presencia minoritaria en el Congreso a convertirse en uno de los socios habituales del Gobierno de Pedro Sánchez. La formación fue decisiva con su voto favorable en la investidura de Sánchez en 2023 y participó en acuerdos parlamentarios como el de la Ley de Vivienda.

“Los muertos de ETA siguen enterrados y ellos haciendo vida normal”, lamenta Josu Puelles, hermano de Eduardo Puelles el Policía Nacional asesinado en junio de 2009, quince años después del comunicado. Hoy lleno de dolor nos asegura que aunque el terrorismo de ETA ya forma parte del pasado, sus víctimas seguirán insistiendo en la importancia de que la memoria, la justicia y el esclarecimiento de los asesinatos hoy aún pendientes.