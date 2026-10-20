Antena 3 Noticias
Última hora
España
Madrid
Barcelona

Terorrismo

Cientos de asesinatos sin resolverse 15 años después del fin de ETA

Quince años después del anuncio del cese definitivo de la actividad armada de ETA, las víctimas recuerdan a los 853 asesinados por la banda terrorista y denuncian que todavía quedan cientos de crímenes sin resolver. También cuestionan las excarcelaciones de antiguos miembros de ETA y el creciente peso político de EH Bildu.

Cientos de asesinatos sin resolverse 15 años después del fin de ETA

Cientos de asesinatos sin resolverse 15 años después del fin de ETA

Publicidad

Vicente Ibáñez
Vicente Ibáñez
Publicado:

El 20 de octubre de 2011, tres encapuchados anunciaban mediante un vídeo el final de la actividad armada de ETA. “ETA ha decidido el cese definitivo de su actividad armada”, proclamaban en un comunicado en el que también pedían a los gobiernos de España y Francia abrir un proceso de diálogo. Quince años después, aquel anuncio sigue muy presente entre las familias de las víctimas. ETA asesinó a 853 personas durante décadas de terrorismo y todavía quedan cientos de crímenes sin resolver.

De más de 700 presos a un centenar de condenados

La situación penitenciaria también ha cambiado considerablemente. Cuando ETA anunció el abandono de las armas había más de 700 presos de la organización. Actualmente quedan alrededor de un centenar cumpliendo pena, de los cuales 68 se encuentran en régimen de semilibertad. De los tres encapuchados que participaron en aquel comunicado, solo Iratxe Sorzabal permanece en prisión. Los otros dos antiguos dirigentes de ETA, David Pla e Izaskun Lesaka, están en libertad. “Queremos justicia, que cumplan las penas íntegras”, reclaman desde la Asociación de Víctimas del Terrorismo.

Desde los jardines Gregorio Ordóñez de Madrid, dedicados al político del PP asesinado por ETA en 1995, familiares de víctimas han recordado el sufrimiento provocado por los atentados. Allí hablamos con Daniel Portero, presidente de la Asociación Dignidad y Justicia e hijo de Luis Portero, el fiscal jefe del TSJA asesinado por ETA. “Para nosotros lo peor es que hemos temido 15 años donde hemos sufrido un fraude. El asesinato de mi padre es como si fuera el primer día, todos los días se repite la misma historia, y eso para todas víctimas de ETA”.

El papel político de EH Bildu, otro motivo de indignación

Las víctimas también cuestionan la evolución política de EH Bildu, que ha pasado de tener una presencia minoritaria en el Congreso a convertirse en uno de los socios habituales del Gobierno de Pedro Sánchez. La formación fue decisiva con su voto favorable en la investidura de Sánchez en 2023 y participó en acuerdos parlamentarios como el de la Ley de Vivienda.

“Los muertos de ETA siguen enterrados y ellos haciendo vida normal”, lamenta Josu Puelles, hermano de Eduardo Puelles el Policía Nacional asesinado en junio de 2009, quince años después del comunicado. Hoy lleno de dolor nos asegura que aunque el terrorismo de ETA ya forma parte del pasado, sus víctimas seguirán insistiendo en la importancia de que la memoria, la justicia y el esclarecimiento de los asesinatos hoy aún pendientes.

Última hora de la crisis migratoria de Ceuta, en directo: Llevan al Supremo la "inacción" del Estado ante la invasión de finales de julio

Asentamiento de inmigrantes en la playa del Trampolín

Publicidad

España

Cientos de asesinatos sin resolverse 15 años después del fin de ETA

Cientos de asesinatos sin resolverse 15 años después del fin de ETA

Reina Letizia

El contundente mensaje de la reina Letizia contra las drogas, el acoso y las adicciones digitales: "No a las drogas"

La Justicia ordena a la UCO cotejar los datos fiscales y de la Seguridad Social de González Amador

La UCO podrá investigar la información tributaria González Amador

Pedro Sánchez en Ferraz
PSOE

Rebelión en el PSOE: Ferraz justifica que los cambios aportan "más paridad" tras la renuncia de toda la lista del partido en Palencia

Asentamiento de inmigrantes en la playa del Trampolín
Crisis migratoria

Última hora de la crisis migratoria de Ceuta, en directo: Llevan al Supremo la "inacción" del Estado ante la invasión de finales de julio

La jueza Biedma declarando en Madrid
INFORME UCO

Un nuevo informe de la UCO señala que el exjuez Sáenz de Tejada ha dirigido en los últimos años ataques contra al menos siete jueces y dos fiscales de Badajoz

Lo averiguado por la UCO y los interrogatorios indican que Sáenz de Tejada, que está citado a declarar como imputado el 28 de octubre, promovió acciones o descalificó en redes sociales a siete magistrados.

Fachada del Tribunal Supremo
TRIBUNAL SUPREMO

El Supremo considera que la responsabilidad penal de Junqueras, Romeva, Turull y Bassa queda extinguida en aplicación de la Amnistía

Considera que "la innecesaria grandilocuencia" del Constitucional "revela el deseo de adornar un razonamiento invasivo del ámbito jurisdiccional" del Supremo.

La ministra portavoz, Elma Saiz, y la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez

El Gobierno aprueba una incapacidad para los afectados por la DANA y 180 millones para vivienda

Isabel Díaz Ayuso

Ayuso estudia trasladar su despacho fuera de la Puerta del Sol por la acampada en protesta por la vivienda

Feijóo y Abascal

Feijóo confirma negociaciones con Abascal para no ceder el Senado "al sanchismo": senadores por designación si no se presenta en algunas provincias

Publicidad