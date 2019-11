Una ola entrante envolvió a una veraneante mientras posaba para una foto en una pintoresca playa en México.

Nicole Boutin, de Boston, Massachusetts, se estaba preparando para una foto en Divorce Beach en Cabo San Lucas cuando ocurrió el hilarante fracaso.

Su amiga Macy Nix, de Texas, estaba detrás de la cámara para intentar sacar la fotografía y acabó grabando el divertido vídeo.

Las imágenes muestran a Boutin posando en la costa y apoyada contra una roca irregular. Cuando se vuelve hacia su amiga que está sacando la foto, ve una gran ola dirigiéndose hacia ella.

Ambas mujeres gritan "¡Dios mío!" pero no a Boutin no le da tiempo para moverse y le pilla la ola. Ella desaparece debajo de una capa de agua cuando la ola golpea las rocas pero por suerte no sufrió ningún daño.

Nix dijo: "Estaba aterrorizada y pensé que se había estrellado contra la roca, así que grité, me fui hacia ella y apareció".

