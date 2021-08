La trágica historia de una mariposa devorada por un perro después de que un niño la liberara

A veces la vida te pilla desprevenido y te enseña lecciones cuando menos te lo esperas. Esto le pasó a Ronnie, un muchacho de tres años, un 27 de julio. Decidió soltar a su mariposa, a la que había visto transformarse desde que era un gusano. En cuanto la soltó, su perro se abalanzó sobre ella y se la comió.

Ronnie vive con su familia en Yorkshire del Sur (Inglaterra). El chico guardó una larva en un tarro de cristal, y le puso de nombre Ralph. Cuidó de ella durante varias semanas, y estuvo presente durante todo su proceso de transformación. Cuando Ralph ya era una mariposa, Ronnie decidió soltarla en el patio de su casa.

Su padre, Danny Seddon, fue el encargado de grabar el fatídico momento que posteriormente compartiría en Facebook. El niño abrió el tarro para que la mariposa echara a volar. Instantes después, el perro de la familia, Marvel, lo agarró con las fauces y se la comió. "Oh, mierda", se escucha decir a Danny en el vídeo. Marvel no tiene ni idea de lo que acaba de hacer. Lo último que se ve en el vídeo es la cara de Ronnie, que no se cree lo que acaba de pasar.

"Dejé de grabar cuando Ronnie se enfadó. Tiene 3 años y no dejado de hablar durante todo el día de su mariposa", contó Danny, su papá, a DailyMail. El vídeo, que Danny subió el mismo día del accidente, ha sido compartido más de 15 mil veces y ha desatado las risas entre los usuarios.

