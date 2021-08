Se tatúa el código QR de su certificado COVID para poder desplazarse con mayor facilidad

El certificado de vacunación COVID se está implantando con paso firme en Europa en un intento de controlar el avance del virus y que no suceda una nueva ola. Las medidas cada vez son más restrictivas y exigir demostrar que has sido vacunado está a la orden del día en ciertas actividades, como volar o entrar en recintos cerrados.

Por eso, algunas personas dan rienda suelta a su creatividad para llevar encima su certificado de la forma más original y práctica: diseños de camisetas, pulseras... o incluso mediante tatuajes.

Un joven italiano, para evitar percances, ha decidido tatuarse el código QR de su certificado de vacunación y así llevarlo siempre encima ante cualquier adversidad. Afortunadamente, el tatuaje cumple su cometido, como se puede ver en el reels que ha compartido el tatuador, Gabriel Pellerone.

Tatuar un código QR no es tarea fácil, ya que cada uno es específico y, si alguno de los píxeles se dibuja erróneamente, el código no funcionaría y el tatuaje no habría servido de nada.

Por ello el joven quiso confiar en un buen tatuador, y acertó. Gabriele Pellerone es un gran artista del tatuaje, como se ve en su cuenta de Instagram, en la que cuenta con más de 200 mil seguidores y donde comparte algunas de sus obras, que son realmente sorprendentes.

