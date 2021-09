"Era como si estuvieran jugando en mi cabeza": El impactante vídeo de una operación cerebral mientras la paciente toca la flauta

April Rodríguez Oliveros es una mujer de 32 años que fue diagnosticada con un tumor cerebral. El pasado 13 de agosto en Quezon City, Manila (Filipinas) fue sometida a un procedimiento de craneotomía sin anestesia para extirparlo y durante el proceso los médicos la obligaron a tocar el instrumento. ¿La razón? Para controlar sus funciones motoras y del habla durante la cirugía. Tal y como explicó el anestesiólogo de April, el Dr. Tata Abalajon, "hacer que el paciente toque la flauta reduce los riesgos, ya que así verifican las partes vitales involucradas en las funciones motoras y del habla”.

El vídeo muestra a la paciente tocando enlace instrumento mientras un equipo de cirujanos le realizan la operación al otro lado de la sábana en el hospital East Avenue Medical Center. La operación fue exitosa y April se recupera favorablemente. La mujer, profesora de secundaria, afirmó que no sintió ningún dolor durante el proceso. “Era como si estuvieran jugando en mi cabeza. Los neurólogos me hablaron y bromearon durante la operación. No sentí que tuviera que tener miedo”.

En la actualidad, solamente hay tres hospitales en Filipinas donde utilizan esta técnica sin anestesia para realizar las craneotomías. Abalajón confesó a los medios locales que hay muy poco cirujanos que puedan realizar la operación, ya que “requiere mucho coraje y confianza en el personal”.

