La genial respuesta del propietario de un bar a un cliente enfadado porque no le dieron tapa

El cliente no siempre tiene la razón, y la cuenta de Twitter @soycamarero lo demuestra constantemente. La célebre cuenta que muestra el lado oscuro de la hostelería a través de sus publicaciones, ha compartido recientemente la reseña de un cliente resentido porque no le pusieron tapa durante sus consumiciones. En la reseña, acompaña de de una estrella sobre 5, el consumidor escribió: "Tres días seguidos en la terraza y el mismo camarero no nos trae la tapa".

A juzgar por el comentario, parece a simple vista que el pobre cliente se sentó en un establecimiento con un servicio que dejaba mucho que desear. Sin embargo, lo que no esperaba era la respuesta del propietario del local, quien rebatió la crítica rápidamente y, además, acompañada de una puntada: "Ayer no vino, y con descafeinado de sobre no se pone una tapa, aún así le hemos puesto unas alitas de pollo que si se descuida no deja ni los huesos".

La crítica ha causado ovación entre los usuarios de Twitter, y han recriminado la exigente actitud del cliente.

