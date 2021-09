Mr. Blik, la rata que toca la armónica y ha causado furor en Tik Tok

Su nombre es Mr. Blik, y es una sensacional ratita que ha causado furor en Tik Tok después de que sus dueños compartieran un vídeo en el que se veía al roedor tocando una armónica diminuta. Para ello, sus cuidadores untaron el instrumento de miel y se lo acercaron a la boca, produciendo un sonido y un ritmo muy peculiares que ha encandilado a los usuarios de la red.

La publicación ha alcanzado ya el millón de 'Me Gusta' y casi las 5 millones de reproducciones.

Pero ahí no queda la anécdota. Casualmente su cuidador, cuyo nombre artístico es Keptain, es productor y artista musical. El joven aprovechado la melodía improvisada de Mr. Blik para hacer un tema musical con ella, y la ha compartido en Spotify bajo el título "The Best Song". La canción, de apenas un minuto de duración, está siendo un éxito en la plataforma de streaming, acumulando ya miles de reproducciones.

