Esta perrita con un sólo ojo no conseguía una familia que la adoptara pero por fin ha encontrado un hogar

Durante el confinamiento de 2020, la adopción de perros se disparó, incluso hubo protectoras de animales que quedaron vacías pues todos los animales habían encontrado un hogar. Esto podría ser una buena noticia, pero fue un caso puntual por razones obvias y el abandono de mascotas sigue incrementándose. Esto ocurre en todo el mundo, y concretamente en España se estima que cada hora se abandonan 15 perros sin identificar, según datos de la Real Sociedad Canina de España (RSCE).

A la hora de adoptar, los perros que no son de raza, que tienen una edad avanzada o que sufren algún tipo de discapacidad, lo tienen más complicado a la hora de encontrar una familia que es adopte. Este era el caso de Mia... hasta ahora.

La perrita, de seis años de edad, fue abandonada en una perrera de Long Island, Nueva York, con varias lesiones y signos de maltrato animal. Solamente tenía un ojo permaneció allí durante mucho tiempo, ya que nadie quería adoptarla por ser "fea".

Afortunadamente, conoció a Moira Horan, quien se enamoró de ella al instante: "Era la única perra que llevaba un collar rojo, y el rojo es mi color favorito. No me ladró. Sólo me miró y me enamoré. Miré la información publicada en su recinto y vi que se llamaba Mia, que es una de cada dos letras de mi nombre, y supe que tenía que llevármela a casa".

Tal y como afirma Moira de Mia, que ya tiene un hogar que le dará todo el cariño que se merece, lo mejor de su perrita es "el amor incondicional, tener a alguien que siempre se emociona al verte, y la felicidad que ha añadido a mi vida. En algunos de mis peores momentos, ella me da una razón para seguir adelante. Y es tan fácil de querer".

Ahora, Moira comparte sus aventuras con Mia en su cuenta de Tik Tok, donde la perrita ha encandilado a los usuarios.

