Recaudan 15 millones de dólares para rescatar al mamut lanudo de la extinción

Científicos de diversas universidades están tratando de llevar a cabo la creación de un híbrido entre un elefante y un mamut, y se espera que en 6 años nazcan las primeras crías. Diez mil años después de que los mamuts se extinguieran, la idea de devolver al ártico a esta titánica especie parece cada vez más probable.

Durante más de diez años, expertos en la materia han debatido acerca de la posibilidad de resucitar especies extintas, pero investigadores han anunciado una cantidad económica elevada que han conseguido recaudar y esto ha supuesto una puerta abierta para hacer el proyecto realidad.

En total, la compañía de biociencia y genética Colossal ha conseguido recaudar 15 millones de dólares (11 millones de libras, casi 13 millones de euros). La entidad fue cofundada por Ben Lamm, emprendedor de tecnología y software, y George Church, profesor de genética de la Escuela de Medicina de Harvard.

En un principio, los científicos se han centrado en la probabilidad de crear un híbrido entre un elefante y un mamut, creando embriones con células madre de elefantes asiáticos que transporten ADN de mamut, con genes responsables del pelo, capas de grasa aislante y otras adaptaciones al frío propio de estos animales ya extintos. Las muestras de ADN se han podido extraer de animales recuperados del permafrost, que se han podido conservar gracias al frío durante millones de años.

Posteriormente, estos embriones se implantarán en una madre sustituta o en un útero artificial. "Nuestro objetivo es hacer un elefante resistente al frío, pero se verá y se comportará como un mamut", explica Church a medio británico The Guardian. "No porque estemos tratando de engañar a nadie, sino porque queremos algo que sea funcionalmente equivalente al mamut, que disfrute su tiempo a -40º y haga todas las cosas que hacen los elefantes y mamuts, en particular derribar árboles".

El objetivo de este ambicioso proyecto es tratar de ayudar a conservar a los elefantes asiáticos, equipándolos con rasgos que les permitan poder seguir reproduciéndose en la tundra de Ártico. Además, se cree que introducir a este especie híbrida en la estepa mamut podría ayudar a restaurar el hábitat degradado y combatir algunos de los impactos de la crisis climática. Sin embargo, hay expertos que se oponen a este proyecto y no consideran que esto pueda ayudar a restaurar el ecosistema ártico. Según opina la Dra. Victoria Herridge, bióloga evolutiva del Museo de Historia Natural, "las justificaciones dadas, la idea de que se podría realizar una geoingeniería del medio ambiente ártico utilizando una manda de mamuts, no son plausibles". Además, para que esto se pueda conseguir, el experimento debería hacerse a una escala muy grande. "Estamos hablando de cientos de miles de mamuts, cada uno de los cuales tarda 22 meses en gestarse y 30 años en madurar.

Lo que se desconoce por el momento es que, en caso de que esto se pueda conseguir, si los elefantes asiáticos querrían reproducirse con los híbridos.

