En Reddit existe un subforo llamado r/GlitchInTheMatrix en el que recopilan fotos imposibles que no parecen no tener explicación.

¿Te ha pasado alguna vez que ibas por la calle y has visto a dos personas extrañamente parecidas al lado? No te preocupes, no estás sólo, para demostrarlo hemos recopilado una selección de estos fallos en Matrix que harán que explote tu cabeza.

1. La televisión muestra una escena distinta en el espejo

2. Santa tiene muchos clones

3. ¿Cómo pueden estar en el libro y en la foto a la vez?

4. Este pájaro ha llegado al final del mapa

5. El mismo tipo juega en los dos equipos y es un espectador

6. La misma señora está duplicada

7. ¡Son todos el mismo!

8. Parece que la imagen este congelada

