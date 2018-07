La misteriosa planta bailarina que se balancea sola y sin viento

Jason Freeman y su mujer estaban paseando cerca de Hilton, en Carolina del Sur, cuando se encontraron con esta bizarra planta que se movia violentamente a pesar de no haber ni un soplo de viento en el aire.

"Ok, esto está empezando a sustarme" dijo Freeman, que empezó a grabar con su móvil la planta, "No es viento, mirala moverse". El vídeo tiene más de 250.000 visitas en youtube pero nadie parece encontrarle una explicación a este fenómeno.

Uno de los comentarios asegura que: "Esto ocurre cuando la frecuencia de resonancia de una planta se magnifica por vientos tan suaves que no podemos sentirlos" y hacía referencia a un articulo en el American Journal of Botany titulado "Oscilation frequencies of tapered plant stems".