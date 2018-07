Una anciana de 90 años baila para homenajear a Whitney Houston

Tras la muerte de la artista estadounidense, se han suscitado múltiples homenajes, pero uno que ha generado records de visitas en Youtube es el de la abuelita Jeanne, quien baila la canción de la artista: 'I Wanna Dance With Somebody'

La anciana sufre degeneración macular grave, es legalmente ciega, y con problemas de audición, pero esto no le impide bailar con gran emoción una de sus canciones favoritas de Wihtney Houston, cuya muerte dice, ''lamenta profundamente''.

Su nieto, fue quien publicó el video y asegura: "Una de las pocas cosas que a ella la hace feliz es bailar".

"I Wanna Dance with Somebody (Who Loves Me)" —en español Quiero Bailar con Alguien (Que Me Ame)— fue publicado en mayo de 1987 y es el primer sencillo del álbum Whitney de la cantante estadounidense Whitney Houston.

La canción fue producida por Narada Michael Walden. El arreglo original del tema no lo impresionó, ya que le parecía más del estilo country que una canción pop, así que le aceleró la percusión para crear un tema bailable.