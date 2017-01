El casero del chalé de Pioz donde se produjeron los crímenes: "Vayan a mi casa no sea que haya alguien muerto"

El casero del chalé de Pioz (Guadalajara) donde vivía la familia brasileña asesinada por su sobrino envió una carta al alcalde de Pioz ante las quejas de los vecinos del mal olor que provenía de la vivienda.

Esta es la carta íntegra a la que ha tenido acceso Espejo Público.

"Estimado señor alcalde de Pioz:

Soy Pedro, propietario de la parcela número 594, en la urbanización La Arboleda de este ayuntamiento. El pasado uno de julio alquilé mi chalet a Marcos. Este chico trabajaba en una empresa funeraria, así lo hizo constar al presentar documentos en la inmobiliaria.

Desde el lunes pasado he dejado la empresa en que trabajaba y por consiguiente también he dejado de vivir en mi chalet. El problema que le expongo es el siguiente: hace ya un mes que este chico no vive en mi casa, se ha llevado las llaves y ha desconectado su teléfono móvil por lo que me es imposible contactar con él. Pero sale de casa un mal olor agravado con el tiempo y que huele cada día más y han sido los vecinos los que han avisado y por eso le escribo este presente escrito.

Según me comunicó el propio inquilino para el pago del alquiler del pasado mes tuvo que pedir dinero a un prestamista y al parecer hubo algún tipo de problema que desconozco así como la cantidad que solicitó. El olor es un olor fétido y penetrante y como ya he dicho se agrava. Yo haré los trámites necesarios para incoar los trámites necesarios para el proceso de desahucio por falta de pago pero lo que me preocupa es el terrible olor que sale de mi casa.

Es por ello que solicito, pido y ruego que haga las gestiones oportunas para que se persone en mi casa acompañados de Guardia Civil con el objeto de averiguar el motivo del fuerte olor. No vaya a ser que, Dios no lo quiera, haya alguien muerto en mi casa o quién sabe. Sé que este es un asunto civil y no penal pero urge entrar en mi casa urgentemente para descartar cualquier hipótesis".

Tras exponer sus sospechas la Guardia Civil encontró los cuerpos sin vida de Marcos Nogueira, su mujer Janaína y sus hijos pequeños. En un primer momento las autoridades pensaron que se trataba de un ajuste de cuentas, sin embargo días después las sospechas se centraron sobre el sobrino del fallecido que, tras entregarse voluntariamente, acabó confesando el brutal asesinato.