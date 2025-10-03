Vasitos exprés de café y dulce de leche, el postre fácil de Karlos Arguiñano

Karlos Arguiñano propone un postre sencillo que destaca por su sabor y rapidez de preparación. Se trata de unos vasitos con base de café y dulce de leche que conquistan desde la primera cucharada.

La mezcla de nata montada con café aporta ligereza y cremosidad, mientras que las virutas de chocolate dan el toque final. Para un sabor más intenso puede añadirse licor, aunque también se pueden preparar sin café.