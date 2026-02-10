Úrsula Corberó y Chino Darín celebran el nacimiento de su primer hijo en Barcelona

Úrsula Corberó y Chino Darín ya son padres tras el nacimiento de su primer hijo en una clínica de Barcelona, ciudad donde la pareja decidió que llegara al mundo el bebé y donde podrán contar con la cercanía de sus familias.

La llegada del recién nacido se produjo después de que la actriz llevara gran parte del embarazo en privado, alimentando la expectación sobre el momento exacto y el lugar elegido para el alumbramiento.