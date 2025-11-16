Publicidad
Pasapalabra
Tres empates consecutivos entre Manu y Rosa elevan la tensión en el momento más decisivo
La igualdad entre los concursantes se mantiene con tres empates seguidos, dejando el desenlace más abierto que nunca en plena fase crucial del concurso.
En Pasapalabra, Manu y Rosa han firmado su tercer empate consecutivo, una situación que refleja la enorme igualdad entre ambos en esta etapa decisiva del programa.
Cada duelo es más intenso, y los seguidores esperan con expectación quién logrará romper esta racha. La emoción está asegurada en los próximos enfrentamientos.