Sueños de libertad
La tranquilidad se quiebra en Sueños de libertad con el parto adelantado de Begoña
La trama de Begoña da un giro dramático cuando rompe aguas antes de tiempo y sus seres queridos intentan asistirla, mientras la serie plantea el dilema de si su hijo nacerá sano.
Begoña, en pleno embarazo, comienza a sentir contracciones prematuras y rompe aguas, lo que obliga a Digna y Andrés a buscar ayuda médica de inmediato para afrontar un parto inesperado en casa.
Con el bebé previsto para nacer ochomesino, la doctora Borrell y sus acompañantes se apresuran a tranquilizarla, pero la ausencia de Gabriel añade tensión a la escena mientras todos se preguntan si el desenlace será positivo.