La tranquilidad se quiebra en Sueños de libertad con el parto adelantado de Begoña

Begoña, en pleno embarazo, comienza a sentir contracciones prematuras y rompe aguas, lo que obliga a Digna y Andrés a buscar ayuda médica de inmediato para afrontar un parto inesperado en casa.

Con el bebé previsto para nacer ochomesino, la doctora Borrell y sus acompañantes se apresuran a tranquilizarla, pero la ausencia de Gabriel añade tensión a la escena mientras todos se preguntan si el desenlace será positivo.