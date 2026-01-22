Publicidad
En tierra lejana
En tierra lejana, una lucha por el legado: Deniz, el niño en el centro de la guerra familiar
En En tierra lejana, tradiciones y ambiciones cuando su familia materna y paterna chocan tras la muerte de su padre.
El joven actor Kuzey Gezer da vida a Deniz Albora, hijo de Alya y Boran y heredero del poderoso clan Albora en En tierra lejana. El niño, que viaja desde Toronto con su madre para enterrar a su padre, se ve atrapado en una batalla familiar marcada por secretos y lealtades.
Mientras Alya intenta protegerlo y volver a su vida, la matriarca Sadakat quiere retenerlo como futuro del linaje. El nombre del pequeño ya encierra el choque de identidades entre su madre y la familia Albora.