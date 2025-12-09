Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Publicidad

Ángela Chica y Ástrid Janer

La Encrucijada

El test que pone a prueba a Ástrid Janer y Ángela Chica en La Encrucijada

Las intérpretes de Amanda y Sara se someten a un ágil juego de compatibilidad donde colores, estaciones y ciudades revelan coincidencias, contrastes y la solidez de una amistad que traspasa la pantalla.

Julián López
Publicado:

Ástrid Janer y Ángela Chica vuelven a demostrar su conexión dentro y fuera de La Encrucijada. Tras superar el test de la amistad, se enfrentan ahora a un reto más rápido y espontáneo: elegir sin pensar y ver si coinciden. La dinámica destapa complicidades y diferencias que enriquecen su química.

En esta ocasión, se miden a preguntas sobre números, países, ciudades o estaciones, un recorrido divertido que deja al descubierto cuánto encajan realmente. El juego confirma que, aunque los gustos no siempre convergen, la afinidad entre ambas sigue siendo tan natural como sólida.

Antena 3» Vídeos