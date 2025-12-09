El test que pone a prueba a Ástrid Janer y Ángela Chica en La Encrucijada

Ástrid Janer y Ángela Chica vuelven a demostrar su conexión dentro y fuera de La Encrucijada. Tras superar el test de la amistad, se enfrentan ahora a un reto más rápido y espontáneo: elegir sin pensar y ver si coinciden. La dinámica destapa complicidades y diferencias que enriquecen su química.

En esta ocasión, se miden a preguntas sobre números, países, ciudades o estaciones, un recorrido divertido que deja al descubierto cuánto encajan realmente. El juego confirma que, aunque los gustos no siempre convergen, la afinidad entre ambas sigue siendo tan natural como sólida.