Tensión en Sueños de libertad por sospechas sobre Gabriel y los De la Reina

María y Gabriel notan actitudes extrañas y creen que los De la Reina podrían estar implicados en un intento de denunciarlo, lo que les obliga a estar alerta y desconfiar de todos a su alrededor. En casa de los De la Reina intentan aparentar normalidad, pero las sospechas internas se hacen más fuertes.

Además, Digna se sorprende al enterarse de que Gabriel es el padre de su nieta y Cloe propone a Joaquín una colaboración comercial para suministrar embalajes a Perfumerías Brossard-De la Reina. Estos giros preparan el terreno para nuevos conflictos.