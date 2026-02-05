Publicidad
El temporal en Grazalema intensifica daños y obliga a abrir boquetes en viviendas para evitar derrumbes
La borrasca Leonardo ha anegado calles y viviendas en Grazalema (Cádiz), provocando desalojos y medidas drásticas de emergencia con boquetes en fachadas para aliviar la presión del agua.
La intensa lluvia asociada a la borrasca Leonardo ha colocado a Grazalema bajo alerta roja, con inundaciones que han obligado a desalojar a más de 40 vecinos mientras el agua invade calles y hogares.
Los servicios de emergencia han recurrido a romper las fachadas de varias casas para facilitar el paso del agua y así reducir el riesgo de derrumbe, en una operación excepcional que refleja la gravedad de la situación.