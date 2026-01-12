Publicidad
EL HORMIGUERO
Tamara Falcó provoca una reacción inesperada de Íñigo Onieva con su regalo
Durante la tertulia de El Hormiguero, Tamara Falcó reveló su idea de regalo para Reyes y desveló qué detalle provocó aún risas y comentarios entre Nuria Roca, Juan del Val y su marido Íñigo Onieva.
En El Hormiguero, Falcó defendió los regalos prácticos y compartió su propuesta para su hermano, que finalmente sustituyó por un jersey ante la sorpresa de los colaboradores.
La colaboradora añadió a su marido en la broma al confesar que en su lista puso un cepillo de dientes eléctrico, un gesto que, según ella, todavía “le tiene picado”.