El regalo de Tamara Falcó que dejó consternado a Íñigo Onieva: "Sigue picado conmigo"

EL HORMIGUERO

Tamara Falcó provoca una reacción inesperada de Íñigo Onieva con su regalo

Durante la tertulia de El Hormiguero, Tamara Falcó reveló su idea de regalo para Reyes y desveló qué detalle provocó aún risas y comentarios entre Nuria Roca, Juan del Val y su marido Íñigo Onieva.

En El Hormiguero, Falcó defendió los regalos prácticos y compartió su propuesta para su hermano, que finalmente sustituyó por un jersey ante la sorpresa de los colaboradores.

La colaboradora añadió a su marido en la broma al confesar que en su lista puso un cepillo de dientes eléctrico, un gesto que, según ella, todavía “le tiene picado”.

