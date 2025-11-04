Los talents de La Voz desatan la diversión tras los ensayos

Entre ensayos y nervios, los talents de la Gran Batalla de La Voz encontraron tiempo para desconectar y disfrutar juntos. En “Sigue la canción”, un participante iniciaba una melodía y los demás debían continuar la letra sin fallar. La mezcla de talento, humor y olvido convirtió el reto en un momento único.

Las risas fueron las grandes protagonistas tras las cámaras. Algunos brillaron con su memoria musical, otros improvisaron con creatividad, pero todos demostraron que, en La Voz, el compañerismo y la pasión por la música son tan importantes como el talento sobre el escenario.