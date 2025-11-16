La subida de la tasa de basuras dispara la indignación vecinal: hasta 500 euros por hogar

La polémica por la tasa de basuras ha estallado tras conocerse que el importe asciende de 100 a 500 euros. “Pensamos que no era posible”, lamentan los afectados, que exigen explicaciones.

En Y ahora Sonsoles se ha mostrado el malestar vecinal por la ubicación de los contenedores, situados a más de un kilómetro. “El civismo no se ve reflejado en lo que hemos pagado”, denuncian.